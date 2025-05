Negatywne skutki uczynienia CS:GO darmową grą

Counter Strike: Global Offensive od lat bije rekordy rozdanych blokad VAC (Valve Anti-Cheat). Teraz ta sytuacja znacznie się pogorszy. Wcześniej ludzi powstrzymywali się od cheatowania z powodu wizji utraty pieniędzy. Dużo osób zarabiało na wymienianiu i sprzedawaniu skórek, a taki ban od razu odstrasza potencjalnego kupca. Teraz jednak grę pobrać może każdy, co jest równoznaczne z tym, że wszystkie ukarane osoby są w stanie założyć kolejne konto na Steamie i kontynuować swoją zabawę bez większych strat.Drugi punkt mocno wiąże się z poprzednim. Właśnie te osoby, które stworzą kolejne konto, będą mocno sfrustrowane z powodu blokady. Pojawi się więc więcej bluźnierstw i oszczerstw na czacie głosowym. A każdy toksyczny człowiek w drużynie znacznie psuje atmosferę i wpływa negatywnie na przebieg rozgrywki.Mnóstwo niedociągnieć i błędów. Do niedawna wszystko działało harmonijnie, oczywiście oprócz systemu przeciwko cheaterom. Teraz, po wprowadzeniu wielu nowości i zmian, ludzie uskarżają się na kłopoty z rozgrywką. Wśród recenzji i komentarzy można znaleźć wiele informacji o skaczącym pingu, problemami z połączeniem z serwerami, ciągłym zacinaniu się, spadku FPS i wszechobecnym czarnym ekranie, a to tylko wierzchołek góry lodowej.Valve znacznie ucierpi. Zdaję sobie sprawę, że z własnej głupoty, ale po prostu muszę o tym wspomnieć. Aktualizacja, czyniąca grę darmową, przyciągnie wiele dzieci, które nie tylko zepsują i tak już nieciekawą opinię, ale również nie wspomogą twórców żadnymi pieniędzmi. Starsi gracze zaczynają sprzedawać swoje skórki i konta. Obroty gwałtownie spadają, a to dopiero początek. Dużo ludzi kieruje swój wzrok również w stronę Playerunknown's Battlegrounds. Jeśli PUBG Corporation sprawnie wykorzysta okazję, dorobi się niezłej sumki.Gra Counter Strike: Global Offensive jest teraz na językch wszystkich. Valve nie ma jednak powodu do dumy, bo jest to ich kompletna porażka. Jest już za późno, aby wycofać darmową wersję gry. Jedyną deską ratunku jest jak najszybsze naprawienie systemu kar dla cheaterów, bo ma on spore braki.Poza tym, ten cały szum szybko się skończy. Na rynku są dostępne inne świetne i darmowe Battle Royale, takie jak Fortnite. On również przyciągnie wiele osób, bo o wiele ciężej jest tam znaleźć oszusta czy bugi, a jest również często aktualizowany. Podsumowując - nie polecam tej gry. Wątpię, aby cokolwiek się w niej zmieniło. Skoro Valve nie było w stanie poradzić sobie z cheaterami przez tyle lat, to teraz jeszcze bardziej utrudnili sobie sprawę. Zamiast próbować i się zdenerwować, proponuję przyglądnąć się bliżej innym ofertom.A wy, co myślicie o uczynienia CS:GO darmową grą? Może, pomimo tylu wad jednak taka sytuacja wam odpowiada?Autor: Wezuwiusz