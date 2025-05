N.C.223.3 - War Thunder

N.C.223.3 to samolot bombowy dostępny w grze War Thunder. Został on opracowany przez francuskiego producenta samolotów, Breguet Aviation, na początku lat 30. XX wieku. Ten czterosilnikowy samolot bombowy był głównie używany przez francuskie siły powietrzne podczas II wojny światowej do strategicznych misji bombowych. Dzięki wyjątkowej ładowności i uzbrojeniu obronnemu N.C.223.3 był groźnym samolotem bombowym swoich czasów.

Historia

N.C.223.3 został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie francuskich sił powietrznych na ciężki bombowiec zdolny do przenoszenia dużego ładunku na duże odległości. Firma Breguet Aviation otrzymała kontrakt na opracowanie samolotu w 1930 roku, a pierwszy prototyp został oblatany w 1932 roku. Samolot przeszedł intensywne testy, zanim został ostatecznie dopuszczony do służby w 1934 roku.

Podczas II wojny światowej N.C.223.3 był szeroko wykorzystywany przez Francuskie Siły Powietrzne w strategicznych misjach bombowych przeciwko Niemcom. Jednak ze względu na małą prędkość i niedostateczne uzbrojenie obronne, samolot ponosił duże straty podczas tych misji. Pomimo tego, N.C.223.3 był jednym z podstawowych bombowców francuskich sił powietrznych w pierwszych latach wojny.

Po upadku Francji w 1940 roku, pozostałe bombowce N.C.223.3 zostały przejęte przez niemiecką Luftwaffe i wykorzystane do transportu i innych ról niebojowych. Kilka egzemplarzy N.C.223.3 było również eksploatowanych przez Francuskie Siły Powietrzne Vichy i służyły do celów transportowych i szkoleniowych.

W sumie zbudowano około 130 bombowców N.C.223.3, które służyły we francuskich siłach powietrznych od 1934 do 1940 roku. Pomimo stosunkowo krótkiej kariery operacyjnej, N.C.223.3 odegrał ważną rolę w rozwoju taktyki bombardowania strategicznego i utorował drogę do rozwoju bardziej zaawansowanych samolotów bombowych w przyszłości.









Specyfikacja Techniczna

N.C.223.3 był dużym, czterosilnikowym samolotem bombowym o rozpiętości skrzydeł 44 metrów i długości 22 metrów. Samolot miał maksymalną masę startową 24 000 kilogramów i był napędzany czterema silnikami promieniowymi Gnome-Rhône 14N, z których każdy wytwarzał 1400 koni mechanicznych.

Załogę bombowca stanowiło od sześciu do ośmiu osób, w tym pilot, drugi pilot, bombardier, radiooperator i artylerzyści. Jego prędkość maksymalna wynosiła 290 kilometrów na godzinę, a zasięg 1800 kilometrów.

N.C.223.3 był przystosowany do przenoszenia maksymalnego ładunku bomb o masie 6000 kilogramów, który mógł składać się z kombinacji bomb, min lub torped. Samolot posiadał wnękę na bomby w centralnej części kadłuba, a dodatkowe bomby mogły być przenoszone na zewnętrznych stelażach zamontowanych pod skrzydłami.

W zakresie uzbrojenia obronnego N.C.223.3 posiadał łącznie osiem karabinów maszynowych, w tym cztery karabiny maszynowe 7,5 mm MAC 1934 zamontowane w pozycji nosowej, grzbietowej i brzusznej oraz cztery karabiny maszynowe 7,5 mm MAC 1934 zamontowane w tylnym kadłubie. Karabiny maszynowe obsługiwane były przez strzelców, którzy ze względu na konstrukcję samolotu mieli ograniczone pole ostrzału.

Pomimo imponującej ładowności i zasięgu, N.C.223.3 był stosunkowo powolny i podatny na ataki wrogich myśliwców ze względu na słabe uzbrojenie obronne. Samolot miał również ograniczony pułap operacyjny do 5000 metrów, co czyniło go podatnym na naziemny ogień przeciwlotniczy.









W Grze

W grze War Thunder, N.C.223.3 to ciężki bombowiec dostępny w drzewku francuskiego lotnictwa. Samolot posiada battle rating 2.7, co oznacza, że jest zwykle porównywany z innymi samolotami o podobnych osiągach i możliwościach.

W grze, N.C.223.3 jest potężnym bombowcem, zdolnym do przenoszenia szerokiej gamy bomb i torped, co czyni go wszechstronnym samolotem dla misji ataku naziemnego i morskiego. Uzbrojenie obronne samolotu jest również dość skuteczne, z wieloma karabinami maszynowymi zamontowanymi w różnych miejscach wokół samolotu, co pozwala mu bronić się przed wrogimi myśliwcami.

Jednak na wydajność N.C.223.3 w grze wpływają również jego rzeczywiste słabości. Mała prędkość i ograniczona zwrotność samolotu sprawiają, że jest on podatny na ataki wrogich myśliwców, a jego duże rozmiary i stosunkowo niski pułap operacyjny sprawiają, że jest on łatwym celem dla naziemnego ognia przeciwlotniczego.

Ogólnie rzecz biorąc, N.C.223.3 jest trudnym samolotem w grze, wymagającym starannego planowania i koordynacji z przyjaznymi myśliwcami, aby zapewnić przetrwanie misji. Jednak dzięki imponującej ładowności i uzbrojeniu obronnemu, samolot ten może być cennym atutem w odpowiednich rękach.







Podsumowanie

N.C.223.3 był ciężkim bombowcem opracowanym przez Breguet Aviation w odpowiedzi na zapotrzebowanie Francuskich Sił Powietrznych na bombowiec dalekiego zasięgu zdolny do przenoszenia dużego ładunku użytecznego. Samolot był szeroko wykorzystywany przez Francuskie Siły Powietrzne podczas II wojny światowej, ale poniósł ciężkie straty z powodu małej prędkości i słabego uzbrojenia obronnego. Po upadku Francji, pozostałe bombowce N.C.223.3 zostały przejęte przez niemiecką Luftwaffe i wykorzystane do zadań niebojowych. Samolot miał rozpiętość skrzydeł 44 metry, długość 22 metry i maksymalną masę startową 24 000 kilogramów. Napędzały go cztery silniki radialne Gnome-Rhône 14N, każdy o mocy 1400 koni mechanicznych. N.C.223.3 osiągał prędkość maksymalną 290 kilometrów na godzinę, miał zasięg 1800 kilometrów i mógł przenosić maksymalny ładunek bomb o masie 6000 kilogramów. W War Thunder, N.C.223.3 jest wszechstronnym bombowcem z szerokim wachlarzem opcji uzbrojenia, ale jego niska prędkość i ograniczona zwrotność czynią go podatnym na ataki wrogich myśliwców i naziemnego ognia przeciwlotniczego.