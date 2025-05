Najnowszy "wielki" patch League of Legends

Witam! Chciałbym krótko zrecenzować najnowszy "wielki" patch LoL'a. Ten nowy interfejs mnie chwycił za serce. Według mnie jest to wręcz idealne posunięcie co do utrzymania popularności tej gry!

Co prawda nie ma gry doskonałej, a przynajmniej na tyle, by nie było z tym problemów. W mojej poprzedniej recenzji gry CS:GO mogliście zobaczyć zestawienie plusów i minusów według mojej opinii na temat produktu Valve. Tym razem chciałem podjąć temat gry darmowej, bądź przynajmniej względnie. Ta gra z resztą jak każda z systemem rankingowym ma typowy błąd niedoskonałości uklasowienia carry'owanych graczy. Całe szczęście w LoL'u ci "przywoływacze" nie grają samotnie, bo wygląda to bardziej na wyszkolenie na danej alei. Odbiegłem trochę od tematu. RiotGames po odświeżeniu mapy i dodaniu warsztatu oraz monitoringu bohaterów zabrał się za odświeżenie interfejsu. Na pierwszy rzut oka wygląda przyjaźniej, bardziej profesjonalnie i co ważne, umożliwia korzystanie z czatu, warsztatu, sklepu czy innych zakładek( z wyłączeniem gry), w trakcie instalacji, czy pobierania aktualizacji.

Chciałbym się jednak przyjrzeć również samej rozgrywce. Narzędzie treningowe to świetna zabawa, ale to tylko zabawa. Można pouczyć się użytkowania umiejętności dodatkowych oraz biernych na postaci, którą się po prostu nie ogarnia. Jednak w celu doskonalenia umiejętności polecam osobiście zwykłą rozgrywkę. Tryb draftu pomaga nam na wymainowanie pozycji używając odpowiednich postaci, więc dopóki jest, korzystać proszę :D .

Wcześniejszy update, który mnie zaskoczył, to był update z warsztatem. Według mnie wspaniały pomysł na lojalkę i umilenie gry, a zarazem idealny środek reklamy. Jednak nie zostawiam zespołu RiotGames w samych superlatywach. Co prawda sami dostrzegają błędy, ale nie ma odzewu na reporty graczy. Przydałaby się jakaś informacja odnośnie pomocy w zgłoszeniu, czy je sprawdzono, czy osądzono, jaki był rezultat i kara. Kolejnym może nie do końca minusem, ale jednak jest liczba fps. Czy nie można by było ulepszyć grafikę kosztem 100 fps. Mój komputer, choć nigdy nie należał do najlepszych jako 5 latek działa na 300 fps. Jednak samo zbliżenie na postać i zadowolenia z zakupionej, bądź wydropioniej skórki, aż takiego nie ma.

Reasumując gra i zespół ją tworzący mają niesłychane przebicie, a co innego z tak dobrym produktem można mieć :D. Utrzymuje się w czołówce gier online i tych darmowych i w ogóle. Poprawki są realizowane na bierząco, choć myślę, iż nie poszli tym razem w dobrym kierunku skupiając się na postaciach, a nie samej komercji gry.

Z drugiej strony przepraszam za wszystkie błędy interpunkcyjne i ortograficzne, albowiem jestem tylko człowiekiem. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie komentarze!!