( 1 ratings)

Na jednym wdechu... Assassins Creed

Prawdziwy Assassins Creed a nie, te nowe beznadziejne jego podróbki! Dzisiaj opowiem wam, dlaczego Assassins Creed 1 jest lepszy niż reszta gier z tej serii! Zapraszam! ''Nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone''~Al-Mualim. Ten cytat jest chyba najpopularniejszym cytatemz tej gry. Assassins Creed to nie tylko gra o zabijaniu, lecz gra przeznaczona dla filozofów. 1/5 gry to cutscenki filozoficzne, które odnoszą się do powstania świata, religii oraz władzy, pięniędzy i chciwości. Nie da się ukryć, że gra opiera się na powtarzających się sekwencjach. Kilka śledztw i wspomnienie zabójstwa, ale nie o to chodzi w tej grze, tu chodzi o fabułe, o postacie historyczne, o to co w życiu jest ważne, dlatego ta gra jest według mnie powyżej inne jej części! Dla gracza jak i dla Altaira (głownego bohatera, asasyna najwyższej rangi) większość cytatów nie ma sensu, wraz z Altairem szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania! Gra może nie ma grafiki wysokich lotów, rozmaitego systemu gry, ale ta gra po prostu wciąga, nie wyobrażam sobie tej gry bez fabuły! Jednak wielkiej ilości gameplay'i z niej na YouTube nie znajdziecie (przynajmniej polskich letsplay'i :c). Smutne, lecz prawdziwe, nic na to nie poradzimy, więc sami musimy odkryć sekrety gry!

Polecam gra przyniesie wam dużo frajdy :).



Dziękuję wszystkim za uwagę, ja lecę! Cześć!! :D



Keep Calm and Play the game!