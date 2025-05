Na czym polegają simulatory w ROBLOX?

Cześć! Dzisiaj chciałabym wam przedstawić pewien tryb gry, który nazywa się simulatorem. Przedstawię wam na czym on polega, po co on jest, i jakie są plusy stworzenia owego.

1. Co to jest ten cały simulator?

Simulator, czyli tryb, w którym zdobywamy coraz lepsze rzeczy, i robimy tą samą rzecz. Oczywiście to nie jest tylko na ROBLOX'ie, lecz najprościej mi będzie wyjaśnić na tej właśnie platformie. Kupujemy lepsze i lepsze rzeczy, powtarzamy tą samą czynność, aby zdobyć itemy. zwierzaki, albo jeszcze inne artykuły. Np. weźmy Mining Simulator.

Łopata - zwykła najprostsza

Łopata kamienna - nieco lepsza i szybsza

Łopata żelazna - szybsza od kamiennej i ma więcej wytrzymałości.

2. Po co one są?

Simulatory są dość znanym trybem na tej platformie, jednym z najbardziej starych, i nie nudnych. To jest podobne do clickera. Głównie twórcy zarabiają na tym walutę zwaną Robux'ami przez dodawanie Gamepass'ów. Osoby często kupują Gamepass'y, żeby przyśpieszyć proces gry, np. większa liczba ekwipunku. Bardzo dobrze znanymi simulatorami jest seria Pet Simulator, Pet Simulator 2 i Pet Simulator X twórcy Preston.

Notatka: Simulatory są bardzo czasochłonne! Łatwo możesz się w nie zaplątać, lecz jeżeli bardzo się ściągnąłeś to nie widzę problemu w graniu, chociaż szybko Ci się znudzi. :)

3. Jakie są plusy i minusy stworzenia go w Roblox Studio i wypusczenia jako gre publiczną?

Jeżeli kiedyś byście mieli ochotę na stworzenie takiego, co wymaga trochę pracy i kreatywności, przedstawię wam plusy i minusy robienia go.

Roblox Studio, w odróżnienu od Roblox Player, jest to Studio, w którym projektujesz gry, tworzysz je, tam powstała każda gra, która jest wypuszczona na publiczność! Jest bardzo trudne w opanowaniu na początku, lecz czytając poradniki na Dev Forum, albo oglądanie poradników na Youtubie. (z czego polecam drugą opcję, większość wybitnych twórców od tego zaczynała.) Oto są plusy i minusy tego trybu, i jego robienia.

Plusy:

- Jeżeli gra stanie się popularna i będziecie mieli w niej Gamepass'y to możecie się dorobić dużej ilości Robux'ów (waluty)

- Będziecie mieli doświadczenie, przez co będzie szansa, abyście pomogli komuś zgłaszając się na Dev Forum, (wyszukajcie portfolio)

Minusy:

- Potrzeba dużo pracy, grafika i programowanie są najważniejsze.

- Musicie mieć Robux'y, aby zrobić Gamepass'y.

Podsumowanie: Simulatory to tryby gry opierające się na robieniu tej samej czynności, aby mieć lepsze przedmioty, osoby głównie je robią dla waluty (Robux'ów), które można zdobywać przez dodawanie Gamepass'ów. Zazwyczaj trzeba w nie włożyć dużo pracy, im więcej pracy, tym lepszy efekt, im lepszy efekt, więcej graczy.