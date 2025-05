Moje ulubione tryby w Robloxie

Witam!

Roblox to jest moja ulubiona platforma z grami/trybami. Jest w niej ponad milion lub nawet kilka milionów gier, w które można zagrać. W tym artykule przedstawię wam 5 moich ulubionych gier. Jeżeli będziecie pisać komentarze typu "Plagiat", to wiedzcie, że wziąłem inspirację od pewnego użytkownika. Te gry są całkowicie inne od jego wyboru, więc nie bijcie, ok? ;) Dobra, miłego czytania!

Copyrighted Artists to gra, w której gracze otrzymują dziwną, niejasną, losową podpowiedź. Gracze mają za zadanie narysować ją najlepiej jak potrafią. Po tym, losowy gracz otrzymuje rysunek tego gracza i próbuje go odtworzyć. Następnie ludzie próbują wybrać, który z nich jest ich zdaniem oryginalny. Wygrywa gracz z największą ilością punktów. Gra jest trochę zwariowana, ponieważ niektóre rysunki mogą być... dziwne oraz śmieszne.Gra polega na wpisywaniu angielskich wyrazów wraz literami, które muszą być podane w tym wyrazie (wtedy, kiedy bomba jest twoja). Po wpisaniu wyrazu bomba idzie na kolejnego gracza. Kierunek przechodzenia bomby odbywa się według wskazówek zegara. Wygrywa osoba, która jako ostatnia została na "polu walki".W tej grze buduje się statek (lub coś w rodzaju statku) i płynie przez różne miejsca aż do skrzynki ze skarbami. Ale żeby tam dotrzeć, trzeba być żywym. Niektóre miejsca są całkiem "niebezpieczne" i można w nich nie przeżyć (w różnych miejscach jest szansa na zgon).W tej grze ogólnie chodzi o to, aby zbierać swoje zwierzaki, zdobywać monety, za które można kupić jajka z których wykluwają się właśnie nasze zwierzęta oraz można kupić nowe miejsca, światy oraz wiele więcej.Gra jest zainspirowana programem w telewizji: Mam Talent! (lub innym, ten program jest w naszym ojczystym języku ;) ). W tej grze zaprezentujesz swój talent, który będą oceniali inni gracze. Jest też organizator, który wybiera mapę według tego, co powiedział uczestnik. Talenty, które można zaprezentować to: granie na pianinie, przechodzenie obby, tzw. Dino Clicker, itp, itd. Jeżeli sędziowie zaakceptują jego talent, wtedy gracz idzie do sali wygranych, gdzie można przejść do miejsca, w którym są sędziowie. Można obok nich usiąść na złotych krzesłach. Jeżeli sędziowie odrzucą jego talent, wówczas organizator zabija uczestnika, a następny uczestnik wchodzi na scenę.Gra jest o uderzaniu z rękawicy, która może mieć specjalny moce takie jak: wielka ściana która spycha przeciwników z pola walki, zatrzymanie czasu, zamiana w kamień oraz wiele więcej! W grze zdobywa się tzw. "Slaps". Dostaje się je za - ale zaskoczenie - uderzanie z rękawicy.