Moje ulubione tryby na Robloxie (cz. 5)

Artykuł zawiera duże spoilery. Czytasz na własną odpowiedzialność.

Rush - kiedy będzie blisko, światła w pokoju zaczną migać. Gdy się to stanie, masz chwilę czasu na schowanie się w szafie lub pod łóżkiem. Gdy to zrobisz, potwór błyskawicznie przejdzie przez pokój, niszcząc wszelkie źródła światła. Kiedy gracz nie zdąży się schować, potwór go zabije. Może pojawić się wszędzie z wyjątkiem pokoju 50 i 100.

- ma on 1/20 szans na pojawienie się w szafie. Ma on na celu jedynie przestraszyć osoby, które otworzyły szafę. Nie zadaje on żadnych obrażeń. Screech - pojawia się w naturalnych ciemnych pokojach. Gdy będzie obok ciebie, zrobi "pssst". Kiedy tak zrobi, musisz się obejrzeć we wszystkie strony. Gdy go zauważysz, spójrz na niego, a on odejdzie z piskiem.

- działa podobnie jak Rush, lecz on zamiast błyskawicznie przejść przez pokój raz, on to robi kilka razy. Może się pojawić wszędzie z wyjątkiem pokoju 50 i 100 (jak Rush, Halt i Eyes) Seek - pojawia się w pokojach 30-40. Szansa na spawn Seeka jest gwarantowana. Jego zbliżanie się możesz zaobserwować po pojawiających się na ścianach okach. Gdy przestaną już się pojawiać, a przed tobą ukarze się długi korytarz, to wiedz, że jest blisko. Kiedy dojdziesz do końca korytarza, z tyłu zacznie się wyłaniać postać przypominająca człowieka z jednym okiem. Po jego wyłonieniu się zaczyna się jazda bez trzymanki. Twoja postać zacznie bardzo szybko biegać. Przed tobą zaczną się pojawiać różne przeszkody, takie jak zawalone szafy i regały, pod którymi musisz kucać (są podświetlone specjalne miejsca). Następną przeszkodą jest korytarz z dwoma drogami, na których są fałszywe drzwi. Musisz rozejrzeć się w lewo oraz prawo, żeby zobaczyć, które są prawdziwe. Jeśli nie ma ich z obu stron, są one pośrodku (one również są podświetlane). Na koniec są ręce, które wciągną cię za hotel, jeśli ich dotkniesz. Zauważyć też możesz ogień na środku drogi. Jeśli ci się udało uciec przez Seekiem, drzwi zamkną się za nim, a on będzie się wycofywał.

- pająk, który ma szansę 1/200, że pojawi się w szafce. Jeżeli go napotkasz, on skoczy na ciebie i zabierze ci 5 HP. Halt - pojawi się w następnym pokoju, jeśli światła będą bardzo długo migać. Gdy się już pojawi, idź do przodu. Jeżeli obraz mignie, idź do tyłu. I powtarzaj. Może się pojawić wszędzie z wyjątkiem pokoju 50 i 100 (jak Rush, Eyes i Ambush)

- gdy Oczy się pojawią, w pokoju będzie emitowane fioletowe światło oraz specjalny dźwięk. Gdy spojrzysz na nie, zadadzą ci obrażenia. Może się pojawić wszędzie z wyjątkiem pokoju 50 i 100 (jak Rush, Ambush i Halt). Hide - jest to potwór niewidzialny, występujący w szafach. Kiedy jesteś za długo w niej, Hide cię wypchnie, zadając ci obrażenia. Byt nie występuje w pokoju 50 i 100 - czas w szafie jest nieskończony.

- pojawi się, gdy: (a - jesteś za daleko od grupy, (b - gdy następny pokój się nie załadował. Wtedy pojawi się z tyłu postaci i teleportuje ciebie do grupy. A jeśli chodzi o nie załadowany pokój - po prostu wysyła cię kolejnego. Figure - pojawia się w pokoju 50 oraz 100. Tak jak Seek, spawn Figure jest gwarantowany. Gdy dotrzesz do pokoju 50, ujrzysz wielką bibliotekę. Przywita cię wtedy Figure (nie dosłownie). Warto wspomnieć, że Figura jest ślepa - kiedy coś usłyszy, przejdzie w tamto miejsce. Gdy będziesz zbyt blisko figury, ona będzie słyszała twoje bicie serca i cię zabije. Zaleca się kucania podczas przechodzenia, gdyż wtedy nie słyszy kroków. Twoim zadaniem w tym pokoju jest znalezienie 8 specjalnych książek z cyframi oraz kartka z rozszyfrowaniem kodu. Kiedy uda ci się zdobyć te dwie rzeczy, rozszyfruj kod. Nie wiem jak tu to wytłumaczyć, więc musisz sobie niestety poradzić. Kod rozszyfrowany? Świetnie! Szybko pobiegnij na górę i wpisz odpowiednie numery na wielkiej kłódce. Gratulacje! W ten sposób pokonałeś/aś pokój 50! Czas na pokój 100. Po całej wędrówce, w końcu tu dotarłeś/aś. Pociągasz za dźwignię i zauważasz znajomą postać. To figura (a kto inny), która spada na wprost ciebie, prawie spadając do dziury. Masz wtedy dwa rozwiązania. a) możesz iść do tyłu, aby móc schować się w szafie. Jeżeli nie umiesz minigry z utrzymywaniem bicia serca, to odradzam tego sposobu. Natomiast jeżeli umiesz, przeczekaj, aż figura przejdzie to poprzedniego pokoju. b) możesz od razu pobiec na górę, zamiast chowania się w szafie. Gdy dotrzesz na górę, weź klucz, który znajduje się w windzie, a następnie idź na dół do pokoju, który był zakluczony. Kiedy otworzysz i wejdziesz, musisz zrobić minigrę. Kiedy kwadracik się zaświeci przy liczbie, musisz kliknąć właśnie w przełącznik odpowiadający tej liczbie. I tak trzy razy. Kiedy zakończysz, biegnij do windy! I takim oto sposobem przeszedłeś/aś grę!

Ten tryb skupia się głównie na piratach, oceanach, itp.Kiedy wejdziesz do doświadczenia, staniesz przed wyborem bycia piratem lub marynarzem (polecam wybrać pirata na sam początek). Po wybraniu gra cię przeteleportuje do wyspy startowej danej drużyny, gdzie musisz zabić wrogów, aby awansować na nowe poziomy. Lecz żeby móc dostawać expa, musisz podejść do NPC, który daje misje, a następnie wybrać wrogów, których chcemy eliminować. Aby móc bić więcej, znajdź NPC, który sprzedaje miecze (polecam wybrać katanę).Gdy zbierzesz wystarczający level, przejdź do portu i podejdź do NPC, który sprzedaje łodzie (jest dostępna darmowa łódź - polecam ją wziąć). Aby wiedzieć, gdzie się kierować, kliknij na kompas po lewej stronie ekranu, a następnie naciśnij "Track", żeby gra prowadziła cię do nowej wyspy.Doświadczenie jest grą typu horror, gdzie przemierzasz przez opuszczony hotel. Lecz czy jest on całkowicie opuszczony...?Żeby zacząć rozgrywkę, wejdź do windy (w windzie minimalnie może być 1 osoba lub maksymalnie 4 osoby).Kiedy już gra się zacznie, możesz zakupić różne przydatne rzeczy takie jak zapalniczkę, latarkę, tzw. lockpick oraz witaminy. Ich działanie zaraz przedstawię.Gdy winda się zatrzyma, trafisz do pokoju, w którym musisz wziąć klucz i otworzyć drzwi, żeby przejść dalej. I wtedy zaczyna się zabawa. Gra generuje losowo pokoje, do których trafiasz po otwarciu kolejnych drzwi. Podczas przechodzenia doświadczenia, na naszej drodze możemy spotkać potwory, które chcą nas zabić.I to jak narazie na tyle z mechanik wszystkich potworów. Oczywiście to nie wszystkie, ale i tak podałem większość z nich.W czasie, gdy to piszę, to gra dostanie nową aktualizację, która doda nowe pokoje! Nie mogę się doczekać!To na tyle z części piątej z tej serii!Do zobaczenia następnym razem!