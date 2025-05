Moje ulubione tryby na Robloxie (cz. 3)

Czy to naprawdę się dzieje?

Czy to naprawdę kolejna część moich ulubionych trybów na Roblox?

Oczywiście, że tak!



Także witam już w trzeciej części mojej serii na Gamehag - "Moje tryby na Robloxie"!

Miłego czytania!

Ta gra to naprawdę kompletny sztos. Jesteśmy zamknięci w SCP-3008: nieskończonej IKEI. Grama celu. Jedynie co trzeba tam robić to przetrwać noce oraz budować bazy. A skoro to gra skoncentrowana na przetrwaniu, musi być pasek życia. No i oczywiście jest. Ale nie tylko pasek życia ukazuje nam się podczas całej rozgrywki. Życiu towarzyszy również energia, która stopniowo idzie w dół aż do zera. Jedynymi źródłami regeneracji energii jest jedzenie (np. klopsiki lub hamburgery) oraz picie (np. woda, "Dr. Bob" lub też - Robloxowy klasyk - Bloxy Cola). Powracając do kwestii nocy - po budynku przemieszcza się personel, który w dzień jest łagodny i nie robi krzywdy, lecz w nocy nie jest już taki przyjazny. I właśnie przed nimi musimy się chronić w nocy. Gra ma jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, lecz może zostawię to na kolejny artykuł.No to chyba czas na grę, która jest naprawdę czymś wyjątkowym. Mamy do wyboru dwie drużyny - złodziej oraz policjant. Celem złodzieja jest ucieczka z więzienia oraz zostanie kryminalistą. A celem policjanta jest pilnowanie, czy jakiś złodziej nie uciekł z więzienia.Złodziej może ukraść kartę policjanta (mogą to być inne rzeczy, np. broń), zachodząc go od tyłu i przytrzymując klawisz E. Kiedy złodziej ukradnie kartę/broń/coś innego, policjant dostanie o tym informację. Wtedy policjant może skuć złodzieja lub go zastrzelić.Złodziej ma jeszcze jeden cel, który polega na rabowaniu sklepów (np. pączkarnia) lub banków (bank jest w środku miasta). Kiedy ten już zbierze odpowiednią ilość pieniędzy, może zakupić nowy model samochodu lub też może kupić nową broń. Za pieniądze również są specjalne skrzynki, które dają kolory (czy ktoś może wytłumaczyć na czym polegają te kolory, które się dostaje w skrzynkach? piszcie w komentarzach). Wszyscy gracze (policjanci, kryminaliści, złodzieje) mogą dostać pieniądze każdego dnia w grze.Policjant może dostać kasę za zakucie kryminalistów.Gra ma jeszcze dużo do zaoferowania, także polecam zagrać w tą grę.Na sam początek - gra nie ma celu... A może ma? Nie wiem.Gra polega na eksplorowaniu jaskini, do której trzeba najpierw wejść (ale najpierw polecam iść do kampera po latarkę oraz aparat).W jaskini są dwa rodzaje potworów. Pierwszy, który kiedy podejdziesz za blisko zaatakuje cię. Drugi, który kiedy cię zauważy, rzuci się na ciebie.I to chyba tyle co chciałem powiedzieć o tej grze XDGra po prostu polega na znajdowaniu markerów porozmieszczanym na mapie. Każdy marker jest inny i wyjątkowy. Każdy marker ma swoją odznakę.