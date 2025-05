Moje ulubione tryby na Robloxie (cz. 2)

Witam! To znowu ja - X_Oskarix_X!

Kilkanaście dni temu stworzyłem artykuł "Moje ulubione tryby na Robloxie", gdzie podałem swoje ulubione gry.

Jest to druga część, mam nadzieję, że ciepło ją przyjmiecie :)

Miejsce czwarte zajmuje Flee the Facility

Gra polega na hackowaniu komputerów, uciekaniu przed "bestią" oraz ucieczki do wyjścia. Gra losowo wybiera osobę, która ma być bestią. Kiedy już zostanie wybrana bestia, niewinni gracze mają chwilę czasu na zapoznanie się z miejscem lub też na zhackowanie chociaż jednego komputera. Celem bestii jest zamknięcie wszystkich niewinnych w "kontenerach", gdzie tam zamarzają i umierają. Celem graczy jest zhackowanie wszystkich 5 komputerów oraz ucieczka do wyjścia po wykonanym zadaniu. Gra kończy się, gdy wszyscy niewinni uciekną do wyjścia lub gdy wszyscy gracze umrą. Gra może się również zakończyć, gdy osoba, która jest bestią wyjdzie z gry.Gra jest oparta na pracowaniu w Pizzerii Budowniczych Braci. Można pracować kasjer, który przyjmuje zamówienia od sztucznej inteligenci, która przypomina graczy, którzy grają w tą grę. Jest również opcja zagrania kucharzem, który - jak można się spodziewać - robi pizzę. Kolejnym stanowiskiem pracy jest pakowanie pizzy w pudełko, a następnie przenoszenie pudełka na taśmę lub po prostu przenoszenie napoju na taśmę. Przed ostatnią pracą jest dostarczanie pizzy do domów graczy, aktualnie grających w grę. Sztuczna inteligencja odbiera zamówienie. Po zakończonym dniu lub nocy dostaje się czek za pracę. Jeżeli nie pracowałeś/pracowałaś przez dzień lub noc, nie dostaniesz czeku. Za monety można kupić dodatki do swojego domu, lub można też ulepszyć dom, aby był większy i lepszy. Od jakiegoś czasu są dostępne tzw. Zoobery, które są naszymi zwierzakami. Nie wiem, co one dają. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, co Zoobery robią.Gra polega na rysowaniu rzeczy bazowanej na słowie, które dostaje rysujący. Pozostali gracze muszą odgadnąć, co narysował rysujący.Gra jest oparta na dotarciu do "mety" i nie zostaniu zainfekowanym przez zainfekowanych (czyli polega to na przetrwaniu). W lobby jest do wybrania butelka oraz kij baseballowy. Jak już mówiłem - celem gracza jest dotarcie do "mety" i nie zostanie zainfekowanym. Lecz dotarcie do mety wcale nie powoduje, że gracz jest już bezpieczny. Na mecie jest brama, która może być wyłączona przyciskiem. Ta brama powoduje, że zainfekowani zostają zabici i odrodzeni w lobby jako cali i zdrowi. Również na mecie jest kij baseballowy. Co jakiś czas góra się "zapada", zabijając graczy, którzy nie są schowani. I znowu powrócę do mety. Na mecie jest miejsce do schowania, w którym - jak można się domyślić - można się schować, kiedy góra się już zapada. Po zapadnięciu się góry, poziomy, które trzeba przejść, zmieniają się.Aby zostać zainfekowanym, można również wejść na białe pola z cząsteczkami twarzy uśmiechu w Roblox.