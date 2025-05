Moja recenzja War Thunder

Witam was wszystkich w mojej recenzji gry War Thunder. Gram w tę grę już od ponad dwóch tygodni. Jestem już zapoznana z wszystkimi opcjami w tej grze. Mam nadzieję że moja recenzja zachęci was do zagrania w tą grę.





Zacznę najpierw od samouczka. Włącza się na samym początku gry. Po ukończeniu pierwszego samouczka możemy rozpoczynać kolejne. Oprócz samouczka pojazdów, które wybraliśmy, możemy, również przejść inne. Np. Wybraliśmy czołgi. Po ukończeniu samouczków z czołgami możemy rozpocząć ze statkami i samolotami. Co według mnie jest dobrym plusem.Wszystkie samouczki bardzo dobrze wprowadzają nas w świat gry. Wszystko jest dobrze i prosto wyjaśnione. Bardzo szybko można załapać całą mechanikę i sterowanie pojazdów.Za każdy wykonany samouczek otrzymujemy nagrody. Nawet złote orły. Jest to kolejny plus ich wykonywania.Wszystkie samouczki sama przeszłam. I według mnie bardzo się to opłacało. Moja ocena samouczka to 9/10.Już po pierwszej bitwie moje słowo określające grafikę było, WOW!. Grafika w tej grze jest wspaniała. Krajobrazy ukazane na mapach odbierają dech w piersiach. A same samoloty niczym się nie różnią.Krajobrazy na mapach wyglądają jakby się na nie patrzyło w rzeczywistości. Aż chciałoby się lecieć i lecieć bez końca.Pojazdy niczym się nie różnią grafiką od map. Wyglądają bardzo realistycznie. Grałam już w wiele gier z wieloma pojazdami, ale żadna z nich nie dorówna grafice z War Thunder.Oceniam grafikę 10/10.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sterowanie w takiej grze jest banalne. Dla niektórych to prawda a dla niektórych nie. Niektórzy radzą sobie dobrze a część nie. Moje umiejętności sterowania oceniam na ponad przeciętne. Przynajmniej dla mnie.

Sterowanie w tej grze jest dość trudne. Bez samouczka nie dacie rady zapoznać się ze wszystkim sami. Według mojego zdania.



Opanowanie sztuki latania zajęło mi krócej niż nauczenie się celnego trafiania w cele. Do dzisiaj nie zbyt mi to wychodzi. Dlatego skupiam się na niszczeniu pojazdów naziemnych wroga.



Sterowanie oceniam 8/10.





Rodzaje pojazdów



Pojazdy to według mnie najciekawsza część War Thunder. Nie tylko pod względem wyglądu. Najbardziej co mi się w nich podoba to podzielenie ich na ery i rodzaje.



W grze możemy wybrać które pojazdy danego kraju nas interesują. Czy to Wielkiej Brytanii, ZSRR czy USA. To my mamy prawo wybrać.



W grze również mamy rodzaje pojazdów. Od małych myśliwców po ogromne bombowce. Ta różnorodność podoba mi się najbardziej z wszystkiego, o czym wam dzisiaj powiedziałam.



Rodzaje pojazdów oceniam 10/10









To na tyle w mojej recenzji. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Napiszcie co wam się najbardziej podoba w War Thunder.