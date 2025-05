Mody czy dodatki - The Sims 4

W tym artykule przedstawię Wam moje zdanie na temat dodatków, a modyfikacji do The Sims 4. Zapraszam do czytania artykułu:)

W tym artykule przedstawię Wam moją opinię o tym, czy warto kupować dodatki do The Sims 4, czy lepiej wgrać mody. Zapraszam do czytania artykułu. Każdy zna tą jakże cudowną grę z serii The Sims. Moim zdaniem jeżeli chodzi o dodatki do The Sims 4 to są one zdecydowanie zbyt drogie. I mają zbyt mało obiektów. Co z tego, że dostanę 10 obiektów i zapłacę za to czterdzieści złotych. Jest to porostu nieopłacalne. Jeszcze w dodatku każde obiekty będą miały „fantastyczne” odcienie kolorystyczne. Moim zdaniem twórcy zbyt mało dają, a zbyt wiele oczekują. Te wszystkie dodatki, akcesoria i pakiety rozgrywki kupują, chyba tylko wierni fani serii The Sims lub Ci który chcą, aby pudełko stało na półce. Wiecie tak do kolekcji. Sama lubię jak mam kilka pudełek z grami na pułce. Szczególnie z sims’ów. Ale to chyba się nie opłaca. Aby kupować pudełko, aby stało na pułce, a w grze dostaniemy tylko dziesięć obiektów. To chyba nie jest to o co chodziło twórcom. Jeżeli chodzi o modyfikację to dają one nam nieograniczone możliwości. Możemy z internetu, a konkretnie z odpowiednich stron pobrać dane obiekty. Możemy je wybrać i stworzyć dany pokój. Modyfikacji jest tysiące. W przeróżnych stylach. A w dodatku to co jest najlepsze to, że jest to w pełni darmowe. Możemy pobierać modyfikację nie tylko na meble, ale i na przedmioty z trybu CAS. Jak by ktoś nie wiedział co to jest CAS to jest to tryb, w którym tworzymy sima. Jeżeli chodzi o modyfikację na tworzenie domów. To rzeczy z dodatków, a rzeczy z modyfikacji, a konkretnie z zawartości zmodyfikowanej to niebo, a ziemią. Modyfikację dają nam nieograniczone możliwości. Najważniejsza rzeczą nie jest to, że są darmowe tylko to, że dają naprawdę niesamowity efekt. Jest tylko z nimi jeden problem zbyt wielką ilość modyfikacji może troszkę ścinać grę, bądź w najgorszym przypadku ją zepsuć. Nie martwcie się jak po aktualizacji sims’ów znikną wam mody, ponieważ to też może się stać. Ale mi osobiście, ani razu jeszcze one nie znikły, tylko przeważnie po aktualizacji gry one się wyłączają. Może to być trochę uciążliwe, ale przynajmniej one nie znikają. Tyle by było z takiego mojego spojrzenia na mody, a zwykłą grę. Moim zdaniem bardziej opłaca się pobrać mody, ale ktoś może mieć inne zdanie. Więc jeżeli ktoś ma inne zdanie to oczywiście może je wyrazić w komentarzu. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam w jakiś sposób też modyfikację. Jeżeli jeszcze o nich nie wiedzieliście to już wiecie. Mam nadzieję, że artykuł się spodobał i zapraszam do czytania innych moich artykułów.