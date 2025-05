Mirage IIIE - War Thunder

Mirage IIIE to odrzutowiec myśliwski, który został opracowany przez francuskiego producenta samolotów, Dassault Aviation, w latach sześćdziesiątych. Jest to jeden z najpopularniejszych pojazdów w War Thunder, grze wieloosobowej, która symuluje pojazdy wojskowe z połowy XX wieku. W tym artykule poznamy historię i możliwości Mirage IIIE w War Thunder.

Historia

Mirage IIIE został po raz pierwszy zaprezentowany w 1961 roku i szybko stał się popularnym samolotem we francuskich siłach powietrznych. Później był eksportowany do innych krajów, w tym do Australii, RPA i Szwajcarii. Samolot był ceniony za swoją szybkość, zwrotność i zaawansowane systemy awioniczne. Był również używany w kilku konfliktach, w tym w wojnie arabsko-izraelskiej, wojnie indo-pakistańskiej i wojnie o Falklandy.



W War Thunder, Mirage IIIE jest wzorowany na francuskiej wersji samolotu, która była najczęściej używanym wariantem. Został wprowadzony do gry w 2015 roku i szybko stał się ulubieńcem graczy. Jego duża prędkość i możliwości na dużych wysokościach czynią go groźnym przeciwnikiem w walce powietrze-powietrze, podczas gdy jego zaawansowane systemy uzbrojenia pozwalają mu angażować również cele naziemne.





Specyfikacja Techniczna

Mirage IIIE to jednomiejscowy naddźwiękowy odrzutowiec myśliwski, który został zaprojektowany do przechwytywania na dużej wysokości i z dużą prędkością. Jego długość wynosi 15,03 metra (49 stóp 3 cale), rozpiętość skrzydeł 8,22 metra (27 stóp), a wysokość 4,50 metra (14 stóp 9 cali). Masa własna samolotu wynosi 7 050 kilogramów (15 540 funtów), a jego maksymalna masa startowa to 16 500 kilogramów (36 380 funtów).



Mirage IIIE jest napędzany przez pojedynczy silnik turboodrzutowy SNECMA Atar 09C, który jest w stanie wytworzyć do 58,9 kN (13 240 lbf) ciągu. Dzięki temu samolot osiąga prędkość maksymalną Mach 2,2 (2.717 km/h lub 1.688 mph) na dużej wysokości. Ma zasięg 1 200 kilometrów (746 mil) i może osiągnąć maksymalną wysokość 18 000 metrów (59 000 stóp).



Jeśli chodzi o uzbrojenie, Mirage IIIE jest wyposażony w dwa 30-milimetrowe działa rewolwerowe DEFA 552, które znajdują się w dolnej części kadłuba. Może również przenosić do 4.000 kilogramów (8.820 funtów) zapasów zewnętrznych, w tym rakiety powietrze-powietrze, rakiety powietrze-ziemia i bomby.





W Grze

W grze War Thunder, Mirage IIIE jest wysokopoziomowym myśliwcem dostępnym dla graczy, którzy osiągnęli duży postęp w grze. Znany jest ze swojej wyjątkowej prędkości, szybkości wznoszenia i zwrotności, co czyni go groźnym samolotem w grze. Mirage IIIE jest jednym z najlepszych samolotów w drzewie francuskiego lotnictwa, choć istnieją inne samoloty, które mają wyższą rangę.



Systemy uzbrojenia Mirage IIIE w grze są wzorowane na jego realnych odpowiednikach. Jest wyposażony w dwa 30mm działka rewolwerowe DEFA 552, które są w stanie z łatwością zestrzelić wrogie samoloty. Może również przenosić różne rakiety powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, a także bomby.



Jedną z najbardziej zauważalnych cech Mirage IIIE w grze jest jego zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych na dużej wysokości. To sprawia, że jest trudny do dogonienia przez inne samoloty, dając graczom znaczną przewagę w walce powietrze-powietrze. Mirage IIIE ma również wysoki współczynnik wznoszenia, co pozwala graczom szybko wznieść się na większe wysokości, aby zyskać przewagę nad przeciwnikami.



Pomimo swoich imponujących możliwości, Mirage IIIE ma kilka słabych punktów w grze. Jego pancerz jest stosunkowo lekki, co oznacza, że może być łatwo uszkodzony przez ogień wroga. Ma również ograniczony ładunek użyteczny.





Podsumowanie

Mirage IIIE to wysokiej klasy odrzutowiec myśliwski dostępny w grze War Thunder, znany ze swojej wyjątkowej prędkości, szybkości wznoszenia i zwrotności. W prawdziwym życiu samolot był używany przez Francuskie Siły Powietrzne i inne narody do rozpoznania i walki powietrze-powietrze. Uzbrojenie i możliwości Mirage IIIE w grze są wzorowane na jego realnych odpowiednikach, a jego zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych na dużej wysokości czyni go trudnym celem dla przeciwników.



Mirage IIIE jest najwyżej sklasyfikowanym samolotem w drzewku francuskiego lotnictwa w grze War Thunder, ale w grze znajdują się inne, wyżej sklasyfikowane maszyny. Jego systemy uzbrojenia wyposażone są w dwa 30mm działka rewolwerowe DEFA 552 oraz różne rakiety powietrze-powietrze i powietrze-ziemia oraz bomby. Chociaż Mirage IIIE ma imponujące możliwości, ma kilka słabych stron, w tym ograniczony pancerz i ładowność.



Ogólnie rzecz biorąc, Mirage IIIE jest potężnym i wszechstronnym samolotem w War Thunder, a przy odpowiednim użyciu i strategii może być nieocenionym atutem dla graczy w misjach powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.