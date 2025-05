Mirage 5F - War Thunder

Mirage 5F to francuski myśliwiec, który zyskał popularność w grze War Thunder dzięki swoim imponującym osiągom i charakterystycznemu wyglądowi. Ten szybki i zwrotny samolot z pewnością zrobi wrażenie na każdym graczowi, który ma szansę nim latać.

Mirage 5F to francuski samolot myśliwski, który powstał na początku lat 60. XX wieku. Był to rozwinięcie poprzedniej wersji Mirage III, a jego głównym zadaniem było przeprowadzanie nalotów naziemnych. W porównaniu do poprzednika, Mirage 5F miał zwiększoną nośność, co pozwalało na przenoszenie większej ilości uzbrojenia.

Pierwsze samoloty Mirage 5F zostały wprowadzone do służby w lotnictwie francuskim w 1967 roku. Wkrótce potem zaczęły trafiać do innych krajów, które chciały wzmocnić swoje siły powietrzne. W sumie Mirage 5F był sprzedawany do 13 krajów, w tym do Izraela, Pakistanu i Grecji.

W grze War Thunder Mirage 5F jest dostępny jako samolot premium dla Francji. Jest to jedna z najnowszych maszyn w grze, dodana w ramach aktualizacji 1.101. Gracze mogą wziąć udział w bitwach powietrznych i naziemnych, używając wielu różnych typów uzbrojenia, w tym rakiet powietrze-ziemia i bomby.







Specyfikacja

Mirage 5F jest wyposażony w silnik SNECMA Atar 09C o mocy 7230 kg. Jest to silnik odrzutowy, który zapewnia samolotowi prędkość maksymalną wynoszącą 2235 km/h. Silnik ten pozwala także na przenoszenie większej ilości paliwa, co z kolei zwiększa zasięg Mirage 5F.

Jest on uzbrojony w dwa działka DEFA kalibru 30 mm. Działka te znajdują się w dziobowej części samolotu i mają donośność około 2000 m. Działka posiadają zapas amunicji wynoszący 125 naboi każde, co jest jednym z głównych ograniczeń Mirage 5F w walce powietrznej.

Samolot jest wyposażony w systemy celowania umożliwiające atakowanie zarówno celów powietrznych, jak i naziemnych. W celu atakowania celów powietrznych Mirage 5F posiada system N-10, który umożliwia naprowadzanie pocisków AIM-9B na cele. System ten wykorzystuje promieniowanie podczerwone do namierzania celów, co pozwala na precyzyjne ataki na wrogie samoloty.

Do atakowania celów naziemnych Mirage 5F może wykorzystać system nawigacji i naprowadzania AS.30, który pozwala na atakowanie celów na ziemi z odległości do 10 km. System ten umożliwia także naprowadzanie pocisków na cel poprzez laserowy system naprowadzania, co pozwala na atakowanie celów znajdujących się w trudnych do dostania miejscach.

W Grze





W grze Mirage 5F reprezentuje samolot myśliwski o średnim poziomie trudności. Posiada on bardzo dobre osiągi w powietrzu, co pozwala na przeprowadzenie efektywnych ataków powietrznych oraz naziemnych. W przypadku walki powietrznej, Mirage 5F może wykonywać zadania jako myśliwiec przechwytujący, ale też jako myśliwiec eskortujący lub szturmowy.

Jego wady to niewielka ilość amunicji, a także stosunkowo mało wytrzymała konstrukcja, co powoduje, że jest podatny na zestrzelenia. Aby skutecznie wykorzystać Mirage 5F w bitwie, gracz musi umiejętnie korzystać z jego szybkości i manewrowości.

Jedną z największych zalet Mirage 5F w grze jest jego zdolność do przenoszenia wielu rodzajów uzbrojenia, co pozwala na przeprowadzanie skutecznych ataków na cele naziemne. Gracz może wybrać między innymi rakiety powietrze-ziemia AS.30 lub bomby wagomiaru 250 kg lub 500 kg. Mirage 5F jest także wyposażony w dwie działka DEFA kalibru 30 mm, które pozwalają na prowadzenie skutecznych ataków na cele powietrzne.

Podsumowując, Mirage 5F to bardzo uniwersalny samolot w grze War Thunder, który potrafi skutecznie walczyć zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Jego wysoka prędkość i manewrowość pozwalają na przeprowadzenie skutecznych ataków, ale wymaga to od gracza odpowiedniego doświadczenia i umiejętności.



Podsumowanie



Mirage 5F to francuski myśliwiec-bombowiec z lat 60. i 70. XX wieku, który w grze War Thunder cieszy się dużą popularnością. Samolot ten wyróżnia się mocnym silnikiem odrzutowym, który zapewnia mu prędkość maksymalną przekraczającą 2000 km/h, oraz uzbrojeniem składającym się z dwóch działek kalibru 30 mm i systemów celowania, umożliwiających atakowanie celów powietrznych i naziemnych.

W grze War Thunder Mirage 5F stanowi bardzo interesujący wybór dla graczy, którzy cenią sobie szybkość i manewrowość w walce powietrznej, a jednoc