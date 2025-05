Minecraft 1.20- Co nowego?

Minecraft wraz z nową wersją przychodzi do nas z zupełnie nowymi rzeczami, w tym artykule zrobię podsumowanie tego wszystkiego! :))

Bloki

-Blok bambusa, dosłownie z bambusami nie można było nic zrobić (oprócz rozmnażania pand) ale w najnowszej aktualizacji jest już więcej funkcji, blok z owego bloku można zrobić np. łódkę, schodki, płyty, oraz kolejny blok

-Bambusowa mozaika, przepraszam was ale niestety nie bardzo wiem co można z owej zrobić :(( -Półka na książki, jak dobrze wiemy w Minecrafcie jest już półka na książki ale owy blok dostanie "aktualizację skórki" (nie wiem czy dobrze to napisałam a jeśli nie to wybaczycie) oraz więcej możliwości, pamiętam, że kiedy zaczynałam grać w Minecraft byłam zła na to, że są przecież półki na książki to dlaczego nie mogę ich tam włożyć, teraz natomiast będzie to możliwe!

-Wiszące tabliczki, jedna z wielu próśb graczy została spełniona nareszcie dostaliśmy wiszące tabliczki! nie bardzo umiem je opisać więc macie je tutaj:



Jakby ktoś chciał wiedzieć jak się je craftuje, to zamieszczam to w pliku po niżej :)) :



Moby

-Wąchacz (Bo takie jest orginalne tłumacznie tego moba jakby kogoś to interesowało to orginalnie nazywa się "Sniffer"), wygrał głosowanie na Minecraft Live, niestety tak samo jak przy bambusowej mozaice nie znalazłam o nim z byt wiele informacji przepraszam :(((

-Wielbłąd, będzie można spotkać go na pustyni, z tego co wiem ma odstraszać wrogie moby takie jak zombie, pająki, szkielety itd. ale przyznam, że nie jestem tego tak na 100% pewna.

Mechanika walki

Niestety nadal nie wróciła znana (raczej) wszystkim graczą mechanika walki z np. wersji 1.8 i raczej mimo próźb nie wróci, a szkoda.

Nowe podstawowe skórki

Teraz oprócz Steva i Alex dostaniemy nowe skórki, a oto i one:



Szczerze mówiąc teraz to będzie takie dziwne trochę bo już przyzwyczaiłam się do Steve i Alex (I chyba nie tylko ja tak mam hah)

Czy opłaca się kupić minecraft?

(Dałam to tutaj ponieważ dużo osób gra na non premium) Minecraft jest bardzo fajną grą, lecz jest bardzo droga bo kosztuje ponad 100zł. Oczywiście istnieją także minecraft(y) non premium np. TLauncher lub CrystalLauncher jednak, że są tego minusy, osoby z Minecraft premium nie widzą twojego skina, niektóre servery są tylko dla premium, oraz jeden z większych minusów studio Mojang może domagać się usunieniencia owych ze względu na prawa autorskie. A więc czy opłaca się go kupić? Według mnie tak ale to tylko moja opinia. :)

To już wszystko co wiem mam nadzieję, że choć trochę pomogłam jeśli chciałeś/chciałaś dowiedzieć się czegoś o najnowszej wersji!

Pozdrawiam

~Majkelowska