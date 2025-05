Minecraft - Wymiany z Villagerami.

W dawnych wersjach Minecraft'a zasady wymiany były inne - teraz są nowsze i jest więcej funkcji i korzyści dla gracza. Dzisiaj przedstawię wam najważniejsze rzeczy dotyczące wymiany z Villagerami.

1. Wymiana - Co to?

Wymiana, czyli coś za coś - np. dajemy czekoladę za marchewkę. Wymienami się z innymi, aby uzyskać nowy/lepszy przedmiot. Tak samo jest z Villagerami, tylko, że my musimy dać im walutę, (jeszcze do tego może dodać jakiś item np. książke).

Ja wiem, że każdy wie co to jest, ale zawsze lepiej wyjaśnić to pojęcie.

2. Waluta Villager'ów

Walutą Villager'ów są tzw. Emeraldy, lub szmaragdy. Bez nich nie zrobimy większości wymiany. Emeraldy są główną rzeczą w wymianach. Emeraldy mają kolor zieleni, możemy zdobyć je na kilka sposobów:

- Kopiemy je a kopalniach (Są bardzo rzadkie, i zazwyczaj w jednej ilości)

- Wymieniamy się z Villager'ami (najprostszy sposób)

- Zabijamy Pillager'ów, z nich lecą emeraldy.

- Znajdujemy je w skrzyniach w wioskach.

3. Prace Villager'ów

Bibliotekarz - Sprzedaje głównie książki i zaklęte książki. Zaklęte książki różnią się ceną (im lepszy enchant tym więcej płacisz). Aby zatrudnić owego Villagera należy postawić przy nim Pulpit.



Kamieniarz - Handluje głównie blokami budowniczymi np. terakotą, dirtem albo diorytem. Aby zatrdunić go postaw przy nim Przecinarkę.



Kapłan - Sprzedaje surowce (Lazuryt i Redstone), jasnogłaz, enderperły i zaklęte butelki, które dają xp. Postaw przy nim Statyw Alchemiczny, aby go zatrudnić.

Kartograf - Sprzedaje puste mapy, mapy eksploracyjne. ramki na przedmioty, sztandary i wzory na sztandary. Zatrudnisz go przez stawienie Stołu Kartograficznego.

Łuczarz - Sprzedaje rzeczy związane z łucznictwem, czyli łuki, kusze, krzemień albo strzały. Zatrudnisz go przez postawienie Stołu łuczarskiego.





Narzędziarz - Sprzedaje same narzędzia, wyjątkiem jest dzwon. Zatrudnisz go przez postawienie Stołu Kowalskiego.

Pasterz - Nie ma co mówić o tym, co sprzedaje. Większość jego ofert to sprzedawanie emeraldów. Zatrudnisz go przez postawienie Krosna.

Płatnerz - Robi to samo co Narzędziarz, tylko że sprzedaje zbroje. Zatrudnisz go przez postawienie Pieca hutniczego.

Rolnik - Sprzedaje jedzenie, kupuje zboże, marchewki i inne plony. Zatrudnisz go przez postawienie Kompostownika.

Rybak - Sprzedaje pieczone ryby, zaklęte wędki i ogniska. Zatrudnisz go przez postawienie Beczki.

Rymarz - Sprzedaje skórzane rzeczy np. zbroje, siadło, zbroje dla konia. Zatrudnisz go przez postawienie Kocioła.

Rzeźnik - Sprzedaje surowe mięso, słodkie jagody i bloki suszonych wodorostów. Zatrudnisz go przez postawienie Wędzarki,

Zbrojmistrz - Sprzedaje miecze i siekiery, żelazne i diamentowe jak również enchantowane. Zatrudnisz go przez postawienie Kamienia szliferskiego.

Ciekawostka: Nitwit, czyli Głupiec po Polsku nie może zatrudnić się, ponieważ jest za ''głupi''. Odznacza się zieloną koszulą.

4. Hero of the Village.

Jest to efekt, który zdobywasz przez wygranie Raid'u, czyli powstrzymaniu Pillager'ów przed zabiciem wszystkich Villager'ów. Działa on w taki sposób, że płacimy mniej za rzeczy, które kupujemy u Villager'ów. Jest to dobry efekt, kiedy np. mamy Bibliotekarza, który ma książke z Naprawą i chcemy zaoszczędzić. Najpierw musimy zdobyć efekt Bad Omen'u, który uzyskasz przez zabicie Pillager'a z banerem.