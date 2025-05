Minecraft - Jak rozmnażać moby?

Cześć! W Minecrafcie są często update'y, w tym wchodzą nowe bloki i opcje, tym samym nowe zwierzęta i rozmnażanie ich. Dzisiaj chcę wam przypomnieć jakimi itemami musicie je rozmnożyć. Zapraszam :D!

1. Jak rozmnażać moby?

Jeżeli nie pamiętacie lub - dopiero zaczynacie grać w Minecrafta to możecie nie wiedzieć jak rozmnażało się zwierzęta. Bierzemy item do prawej dłoni, następnie kilkamy prawym przyciskiem myszy na zwierzęta, wtedy powinny pojawić się czerwone serca, następnie powinniście zobaczyć maleństwo.



Moby, czyli zwierzęta, nie moby typu Zombie! Ich nie da się rozmnażać!



Ja wiem, że to jest jedna z podstaw, lecz każdemu to może się przydać :).

2. Zwierzęta wiejskie (Świnie, owce, kurczaki, krowy).

Ciekawostka: Jeżeli rozmnożysz krowy Mushroom'owe, jest mała szansa, że pojawi Ci się brązowa wersja, która jest jeszcze rzadsza od tych zwykłych czerwonych, chociaż one też są rzadkie, ponieważ spawnują się na biomie grzybowym, które jest rzadki!

3. Zwierzęta transportowe (Konie i osły)

Świnie - Rozmnożysz je tylko używając Marchewek, ziemniaków oraz buraków.Owce - Rozmnożysz je za pomocą pszenicy. Kolor wełny dziecka, zależy od rodziców, w przypadku kiedy rodzice mają inny kolor (nie taki sam) wypada to losowo.Kurczaki - Rozmnożysz je za pomocą dowolnych nasion. Spawnują jajka, z których możesz zrobić następnie ciasto, które daje najwięcej punktów głodu (mini ciekawostka :D)Krowy/Krowy Mushroom'owe - Też rozmnożysz je za pomocą pszenicy. jeżeli zabijesz krowę zwykłą/Mushroom'ową da ci ona skórę.

Konie - Rozmnożysz je tylko przy użyciu Złotego Jabłka lub Złotej Marchewki (to mnie zaskoczyło)



Osły - Również rozmnożysz je używając tych itemów.



Ciekawostka: W połączeniu osła i konia urodzi się Muł. Jest to jedyny sposób na jego narodzenie.

4. Zwierzęta domowe (Wilki, koty i oceloty

Wilki - Możesz rozmnożyć je używając dowolnego mięsa, pieczonego i surowego, oraz możesz korzystać ze zgniłego mięsa.



Koty/Oceloty - Surowe dorsze i łososie.





5. Zwierzęta w nowych update'ach ( Króliki, lamy, żółwie, pandy, lisy i pszczoły.

Króliki - Rozmnożysz je za pomocą marchewek, złotych marchewek oraz mleczu.

Lamy - Rozmnożysz wyłącznie snopem siana. Możesz tylko rozmnażać oswojone lamy.

Żółwie - Rozmnożysz je wyłącznie trawą morską.

Pandy - Rozmnożysz je za pomocą Bambusu. Żeby panda zaszła w milość w przeciągu 5 kratek musi stać pęd bambusa.

Lisy - Rozmnożysz je za pomocą słodkich jagód. Młody lis nie boi się graczy, w odróżnieniu do starszych lisów.

Pszczoły - Rozmnożysz je za pomocą różnych kwiatów, nie licząc róży witherowej.

6. Zwierzęta Netherowe

Hogliny - Rozmnożysz je tylko używając szkarłatnych netherowych grzybów.

Magmołazy - Rozmnożysz je tylko używając Spaczonych netherowych grzybów.