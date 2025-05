Minecraft - 1.20. Co nas czeka?

Czy jesteś graczem minecraft i interesują cię nowości, które zostaną niedługo wprowadzone do gry? Jeśli tak to trafiłeś idealnie zapraszam cię do mojego artykułu poświęconemu najnowszej aktualizacji 1.20, zaczynajmy!

Ten artykuł podzielę na 3 etapy:Etap 1: Na czym będzie polegać aktualizacja i jakie nowości wprowadzi?ma wprowadzić do gry wiele przepięknych bloków których wcześniej nie widzieliśmy, takimi blokami są np. bloki bambusu lub nowe przepięknektórymi będzie można piętnie udekorować swoje budowle. Aktualizacja ta ma wprowadzić również nowego zwierzaka jakim będzie.... Na ów wielbłądzie będzie można jechać wraz z kolegom lub koleżanką, ponieważ na wielbłądzie będą mogli jechać dwoje gracze na raz!lecz to nie wszystko nowa aktualizacja wprowadzi również, ma takie samo zastosowanie co łódka jednak zacznie odbiega od innych łódek wyglądem. Do gry zostały dodane takżez których możemy wyciągać lub wkładać różne książki, z pewnością przyda się to wielu budowniczym. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć bloków, zwierząt oraz przedmiotów które będziemy mogli zobaczyć w najbliższej aktualizacji:Etap 2: Kiedy możemy spodziewać się aktualizacji?Dokładnie jeszcze nie wiadomo kiedy aktualizacja 1.20 wyjdzie, lecz wiemy że będzie to na pewno w. Jednak nie oznacza to tego że nie będziemy mogli cieszyć się nowością już dziś, możemy pobrać tak zwane snapshoty które wprowadzają zawartość przed wcześniej (można je włączyć w programie startowym gry). Jeżeli szukacie więcej informacji na temat daty aktualizacji możecie sprawdzać portale społecznościowe twórców gry.Etap 3: Wisienka na torcie aktualizacji 1.20, czyli kolejne nowe stworzenie do gry:Nowym stworzeniem które zostanie dodane do gry w najbliższym czasie jest...Sniffer jest dużym jakby dinozaurem który wymarł wiele lat temu, aby móc posiadać sniffera należy udać się doa ta mamy szanse na odnalezienie jego. Po znalezieniu jajka wystarczy położyć je w dogodnym dla nas miejscu i czekać aż twój nowym kompan się wykluje. Sniffer, nie licząc dużych potworów takich jak smok, będzie jednym z. Sniffer nie będzie jednak bezużyteczny ponieważ jak sama nazwa wskazuje będzie on wąchał ziemie i wygrzebywał z niej nowektóre wymarły dawno temu jak sam sniffer, na razie nie wiemy czy rośliny te będą posiadać jakieś specjalne funkcje i czy będą wykorzystywane do jakiś specjalnych celów. Kilka zdjęć sniffera:Niestety to już koniec tego jak mam nadzieję ciekawego artykułu, miłego dnia. Kapelusz :D*Sniffer to nazwa własna dlatego nie jest to błąd ortograficzny.*Snapshoty to także nazwa własna i nie jest to błąd ortograficzny.