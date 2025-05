MiG-17AS - War Thunder

MiG-17AS to radziecki samolot myśliwski występujący w popularnej grze War Thunder. Jest to wariant oryginalnego MiG-17, który został opracowany na początku lat 50. jako zamiennik MiG-15. MiG-17AS jest wszechstronnym i zabójczym samolotem, który wyróżnia się w walce powietrze-powietrze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej MiG-17AS i zbadamy jego mocne i słabe strony.

Historia

MiG-17AS został po raz pierwszy zaprezentowany w 1957 roku jako zmodernizowana wersja oryginalnego MiG-17. Został zaprojektowany jako samolot przechwytujący na każdą pogodę, zdolny do atakowania celów w każdych warunkach pogodowych. AS w nazwie oznacza "All-Weather Fighter" i był jednym z pierwszych radzieckich myśliwców wyposażonych w dopalacz.

MiG-17AS był szeroko wykorzystywany przez radzieckie siły powietrzne podczas zimnej wojny i okazał się być groźnym przeciwnikiem dla zachodnich samolotów myśliwskich. Brał udział w wielu konfliktach, w tym w wojnie wietnamskiej, gdzie był pilotowany przez północnowietnamskich pilotów przeciwko amerykańskim samolotom. Mimo że MiG-17AS był starszą konstrukcją, dzięki doskonałej manewrowości i uzbrojeniu był w stanie sprostać bardziej zaawansowanym myśliwcom.

Poza rolami bojowymi, MiG-17AS był również używany do misji rozpoznawczych i ataku naziemnego. Był eksportowany do kilku krajów na całym świecie, w tym do Chin, Korei Północnej i Egiptu. Wiele z tych krajów używało tego samolotu w różnych konfliktach i stał się on jednym z najczęściej produkowanych radzieckich samolotów myśliwskich wszech czasów.

Ogólnie rzecz biorąc, MiG-17AS odegrał ważną rolę w historii radzieckiego lotnictwa i służył jako symbol technologicznej sprawności Związku Radzieckiego. Jego dziedzictwo jest widoczne do dziś, ponieważ nadal jest używany przez kilka krajów na całym świecie, w tym Koreę Północną i Wietnam.







Specyfikacja Techniczna

MiG-17AS to jednomiejscowy samolot myśliwski o długości 11,32 metra i rozpiętości skrzydeł 9,63 metra. Napędzany jest pojedynczym silnikiem turboodrzutowym VK-1F z dopalaniem, co daje mu maksymalną prędkość Mach 0,94 na dużej wysokości. Pułap serwisowy samolotu wynosi 17 500 metrów, a zasięg około 2 600 kilometrów.

Pod względem uzbrojenia MiG-17AS jest wyposażony w jedną armatę 37 mm N-37 i dwie armaty 23 mm NR-23. Broń ta jest zamontowana w dolnej części przedniego kadłuba i jest zdolna do wystrzeliwania zarówno pocisków wysokowybuchowych, jak i przeciwpancernych. Samolot może również przenosić różne rakiety powietrze-powietrze, bomby i rakiety na pylonach skrzydeł.

MiG-17AS ma maksymalną masę startową 7 600 kilogramów i może przenosić znaczne ilości paliwa i amunicji. Samolot posiada konstrukcję o skośnych skrzydłach i pojedynczą płetwę ogonową, co daje mu doskonałą zwrotność przy dużych prędkościach. Jego kokpit znajduje się w przedniej części kadłuba i jest wyposażony w szereg zaawansowanej awioniki, w tym radar i sprzęt radiowy.

W rzeczywistości MiG-17AS był wysoce zaawansowanym samolotem myśliwskim jak na swoje czasy i odegrał ważną rolę w rozwoju radzieckiej technologii lotniczej. Jego doskonałe osiągi i uzbrojenie czyniły go groźnym przeciwnikiem dla zachodnich samolotów i pomogły w ustanowieniu Związku Radzieckiego jako głównego gracza w globalnym wyścigu zbrojeń ery zimnej wojny.











W Grze

W War Thunder, MiG-17AS jest bardzo pożądanym samolotem dla graczy, którzy lubią walkę powietrze-powietrze. Jego doskonała zwrotność i duża prędkość maksymalna sprawiają, że jest on idealnym wyborem do przechwytywania wrogich samolotów i angażowania się w walki powietrzne. Uzbrojenie samolotu składające się z trzech działek zapewnia znaczną siłę ognia, co pozwala na szybkie zestrzelenie wrogich samolotów.

Jedną z najbardziej godnych uwagi cech MiG-17AS w grze jest dopalacz. Pozwala on samolotowi osiągnąć jeszcze większą prędkość niż w rzeczywistości, co czyni go śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem w rękach wykwalifikowanego pilota. Jednakże, dopalacz zużywa również znaczną ilość paliwa, co oznacza, że gracze muszą uważać, aby używać go oszczędnie.

Jeśli chodzi o słabe strony, MiG-17AS jest nieco wybrakowany pod względem zdolności obronnych. Jego pancerz jest stosunkowo cienki i nie ma żadnych znaczących środków ochrony przed ogniem wroga. Dodatkowo, prędkość obrotu samolotu może być nieco powolna, co czyni go podatnym na ataki bardziej zwinnych przeciwników w walce w zwarciu.

Ogólnie rzecz biorąc, MiG-17AS jest bardzo skutecznym samolotem w War Thunder i jest popularnym wyborem dla graczy, którzy lubią walkę powietrze-powietrze. Jego mocne strony w postaci prędkości i siły ognia czynią go groźnym przeciwnikiem, podczas gdy jego słabe strony w postaci zdolności obronnych i szybkości obrotu wymagają od graczy strategicznego i ostrożnego podejścia do walki.







Podsumowanie

MiG-17AS to wysoce zaawansowany samolot myśliwski, który odegrał ważną rolę w historii radzieckiego lotnictwa. Został zaprojektowany jako myśliwiec na każdą pogodę i był szeroko wykorzystywany przez radzieckie siły powietrzne podczas zimnej wojny, a także przez kilka innych krajów na całym świecie. W rzeczywistości, doskonałe osiągi i uzbrojenie samolotu czyniły go groźnym przeciwnikiem dla zachodnich samolotów.

W grze War Thunder, MiG-17AS jest bardzo pożądanym samolotem dla graczy, którzy lubią walkę powietrze-powietrze. Jego duża prędkość maksymalna, doskonała zwrotność i siła ognia czynią go śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem, podczas gdy jego brak zdolności obronnych i powolne tempo obrotu wymagają od graczy strategicznego i ostrożnego podejścia do walki. Ogólnie rzecz biorąc, MiG-17AS jest bardzo skutecznym i wszechstronnym samolotem, który zasłużył sobie na miejsce w annałach historii lotnictwa.