M4A2 (76) - War Thunder

M4A2 (76) W to amerykański czołg średni w grze War Thunder, znany z potężnego działa 76 mm i swojej wszechstronności na polu walki. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu potężnemu czołgowi.





Historia

M4A2 (76) W odegrał ważną rolę w II wojnie światowej jako jeden z podstawowych czołgów używanych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Był produkowany w dużych ilościach i szeroko wykorzystywany zarówno na teatrze europejskim, jak i na Pacyfiku. Czołg został zaprojektowany jako ulepszenie oryginalnego M4 Sherman, z dodaniem potężniejszego działa 76 mm i innych modyfikacji mających na celu poprawę jego skuteczności w walce. M4A2 (76) W był używany w różnych rolach, w tym jako wsparcie piechoty, w walce przeciwpancernej i w zwiadzie, i był znany ze swojej niezawodności i trwałości na polu walki. Był kluczowym czynnikiem w wielu sukcesach aliantów podczas wojny, a jego dziedzictwo można zobaczyć do dziś w wielu muzeach i miejscach pamięci, które honorują jego służbę.





Specyfikacja Techniczna

M4A2 (76) W był zmodernizowaną wersją czołgu M4 Sherman, który wszedł do służby podczas II wojny światowej. Ważył około 30 ton i miał pięcioosobową załogę. Czołg był napędzany silnikiem benzynowym Continental R975, który produkował 400 koni mechanicznych i mógł poruszać się z prędkością do 30 mil na godzinę na płaskim terenie. Pancerz czołgu miał grubość 63,5 mm z przodu i po bokach, co zapewniało dobrą ochronę przed większością typów broni przeciwpancernej.

Podstawowym uzbrojeniem czołgu było 76mm działo M1A1, które mogło strzelać zarówno pociskami wybuchowymi jak i przeciwpancernymi. Działo miało zasięg do 1600 jardów i mogło przebić do 90 mm pancerza w zasięgu 500 jardów. M4A2 (76) W posiadał również karabin maszynowy M2 kalibru .50 zamontowany na wieżyczce, a także dwa karabiny maszynowe kalibru .30 zamontowane na kadłubie.

Układ zawieszenia czołgu składał się z serii pionowych sprężyn wolantowych i poziomych sprężyn wolantowych, co zapewniało płynną jazdę po nierównym terenie. Jego pionowy prześwit przez przeszkody wynosił około 3 stóp, a zdolność pokonywania okopów około 7 stóp.

Ogólnie rzecz biorąc, M4A2 (76) W był wszechstronnym i skutecznym czołgiem, który odegrał znaczącą rolę w wielu kluczowych bitwach II wojny światowej. Jego potężne uzbrojenie, solidny pancerz i niezawodne osiągi sprawiły, że był popularnym wyborem wśród sił alianckich i pomogły przechylić szalę wojny na ich korzyść.







W Grze

W War Thunder, M4A2 (76) W jest reprezentowany jako potężny czołg średni, z dokładnym odwzorowaniem jego rzeczywistych specyfikacji i osiągów. Jest on sklasyfikowany jako pojazd rangi III i jest częścią amerykańskiego drzewka technologicznego.

Podstawowym uzbrojeniem czołgu jest 76mm działo M1A1, które może skutecznie przebić większość wrogich czołgów, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć, w tym te z grubszym pancerzem. Ma również dostęp do różnych rodzajów amunicji, w tym do pocisków wybuchowych, przeciwpancernych i dymnych. Dodatkowo czołg jest wyposażony w karabin maszynowy M2 kalibru .50 oraz dwa karabiny maszynowe kalibru .30, które mogą być wykorzystane do zwalczania wrogich samolotów lub lekkich celów naziemnych.

Pancerz M4A2 (76) W w grze jest dobrze wymodelowany, zapewniając dobrą ochronę przed większością rodzajów ognia wroga. Jest on jednak wciąż podatny na działanie dział wysokokalibrowych i innej specjalistycznej broni przeciwpancernej. Jego mobilność w grze jest również imponująca, dzięki mocnemu silnikowi i efektywnemu systemowi zawieszenia, które pozwalają mu na łatwe pokonywanie różnych typów terenu.

Ogólnie rzecz biorąc, M4A2 (76) W to popularny i skuteczny czołg średni w War Thunder, ceniony za swoją wszechstronność, siłę ognia i solidne osiągi w walce.





Podsumowanie

