M3 Lee - War Thunder

M3 Lee to amerykański czołg średni, który był szeroko wykorzystywany podczas II wojny światowej. Jego unikalna konstrukcja, z wysokim profilem i dwoma działami, sprawiła, że był rozpoznawalny na polu walki. W tym artykule poznamy historię, projekt, uzbrojenie i osiągi M3 Lee.

M3 Lee został nazwany na cześć konfederackiego generała Roberta E. Lee i został opracowany w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie na nowy projekt czołgu w 1940 roku. Wojsko Stanów Zjednoczonych uznało nieadekwatność swojej dotychczasowej floty czołgów po upadku Francji i pojawieniu się nowych niemieckich czołgów. M3 Lee został zaprojektowany w celu szybkiego wyposażenia armii amerykańskiej w sprawny czołg średni.Projekt M3 Lee powstał w wyniku współpracy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przy czym oba kraje dzieliły się zasobami i wiedzą w celu opracowania czołgu. Czołg Lee został po raz pierwszy użyty w 1942 roku w Afryce Północnej i odegrał kluczową rolę w zwycięstwie aliantów w drugiej bitwie pod El Alamein. M3 Lee służył również na Pacyfiku i był używany przez Brytyjczyków w kampanii birmańskiej.Pomimo początkowego sukcesu, M3 Lee szybko został zdeklasowany przez nowsze czołgi, takie jak niemiecki Panther i Tiger. Czołg był stopniowo wycofywany ze służby i zastępowany przez nowsze konstrukcje, takie jak M4 Sherman. Niemniej jednak M3 Lee pozostaje ważną częścią historii amerykańskich i alianckich czołgów, reprezentując kluczowy rozwój w projektowaniu i produkcji czołgów podczas II wojny światowej.M3 Lee był innowacyjnym czołgiem średnim o unikalnej konstrukcji, której celem było zrównoważenie siły ognia, opancerzenia i mobilności. Miał masę 29 ton i mierzył 6,24 metra długości, 2,97 metra szerokości i 3,12 metra wysokości. Napędzany był silnikiem radialnym Wright R-975, który produkował 340 koni mechanicznych, co pozwalało mu osiągnąć na drogach prędkość maksymalną 26 mil na godzinę (42 kilometry na godzinę).M3 Lee był wyposażony w dwa działa: działo główne 75 mm i działo pomocnicze 37 mm. Działo 75mm było zamontowane w sponsonie po prawej stronie czołgu i było zdolne do wystrzeliwania szeregu pocisków wybuchowych, przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Działo 37 mm znajdowało się w obrotowej wieżyczce na szczycie czołgu i było używane głównie do celów przeciwpiechotnych.M3 Lee posiadał sześcioosobową załogę, w skład której wchodzili: dowódca, strzelec, ładowniczy, kierowca, pomocnik kierowcy i karabinier maszynowy. Grubość pancerza czołgu wahała się od 12 mm do 51 mm i była uważana za wystarczającą przed ogniem z broni małokalibrowej i odłamkami, ale niewystarczającą przed działami przeciwpancernymi i czołgami większego kalibru.Ogólna wydajność M3 Lee była zadowalająca, ale uznano ją za kompromis pomiędzy potrzebą szybkości, siły ognia i opancerzenia. Jego wysoki profil i wąskie gąsienice sprawiały, że był mniej zwrotny niż inne czołgi tego okresu i podatny na ugrzęźnięcie w błotnistym terenie. Niemniej jednak M3 Lee stanowił ważny pomost pomiędzy wcześniejszymi konstrukcjami czołgów a bardziej zaawansowanymi czołgami, które pojawiły się później.W War Thunder M3 Lee jest amerykańskim czołgiem średnim klasy II o Battle Ratingu 2.7. Jest dostępny dla graczy w amerykańskim i brytyjskim drzewku technologicznym. Reprezentacja M3 Lee w grze jest bardzo zbliżona do rzeczywistych specyfikacji tego czołgu.Pod względem uzbrojenia, M3 Lee w War Thunder jest wyposażony w 75mm działko M2 oraz 37mm działko M5. Działo 75mm jest zamontowane w sponsonie po prawej stronie czołgu, natomiast działo 37mm jest zamontowane w wieżyczce na szczycie czołgu. Działo 75mm M3 Lee ma dobrą penetrację i obrażenia, podczas gdy działo 37mm jest skuteczne przeciwko lekko opancerzonym pojazdom i samolotom.Pancerz M3 Lee w War Thunder jest przedstawiony jako mający maksymalną grubość 51mm, co jest porównywalne z jego rzeczywistym odpowiednikiem. Pancerz czołgu jest w zasadzie wystarczający do walki z działami niskiego kalibru, ale może mieć problemy z działami przeciwpancernymi i czołgami wysokiego kalibru. M3 Lee jest również stosunkowo duży i ma wysoki profil, co czyni go łatwym celem dla wrogich czołgów i samolotów.Jeśli chodzi o mobilność, M3 Lee w War Thunder jest stosunkowo powolny i ma słabą zwrotność, podobnie jak jego rzeczywisty odpowiednik. Jego prędkość maksymalna 26 mil na godzinę (42 kilometry na godzinę) na drogach jest przeciętna jak na czołg średni, ale wąskie gąsienice i wysoki profil sprawiają, że jest mniej zwrotny niż inne czołgi w tej klasie.Ogólnie rzecz biorąc, M3 Lee w War Thunder to sprawny czołg średni, który zapewnia dobrą równowagę między siłą ognia, pancerzem i mobilnością. Najlepiej sprawdza się w starciach na średnim dystansie i manewrach oskrzydlających, gdzie jego podwójne działa i przyzwoity pancerz mogą zapewnić przewagę nad lżejszymi pojazdami.M3 Lee był czołgiem średnim opracowanym przez Stany Zjednoczone we współpracy z Wielką Brytanią podczas II wojny światowej. Odegrał on kluczową rolę w zwycięstwach aliantów w Afryce Północnej i na Pacyfiku, ale ostatecznie został pokonany przez nowsze czołgi. M3 Lee miał unikalną konstrukcję, która miała na celu zrównoważenie siły ognia, opancerzenia i mobilności. Wyposażony był w działo główne 75 mm i działo pomocnicze 37 mm. W War Thunder, M3 Lee jest amerykańskim czołgiem średnim klasy II z Battle Ratingiem 2.7, a jego odwzorowanie w grze jest bardzo zbliżone do rzeczywistych specyfikacji tego czołgu. M3 Lee jest zdolnym czołgiem, który zapewnia dobrą równowagę siły ognia, pancerza i mobilności w grze.