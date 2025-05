( 2 ratings)

[League of legends] Kalista Jako Bohater - Jak bardzo odstaje

Jeżeli grasz stale w lige legend napewno znasz bohatera o nazwie Kalista "włócznia Zemsty" , ale nie wydaje mi sie żebyś ją dość czesto widywał. Odpowiedzmy sobie wiec razem na jedno pytanie: "Czy Kalista została osłabiona z własnej winy??" i "Czy RiotGames ma jakiś problem związany z tą postacią". A moze to ja sie myle i znacie inne powody, w kazdym razie zapraszam do artykułu o Kaliscie - opóźnionej postaci Jak wszyscy dobrze wiemy, w Lidze RiotGames ma tendencje do zmiany siły poszczegolnych postaci wraz z wchodzącymi Patchami. Wydaje sie to oczywiste ale czy nie dziwi Cie fakt, że są postacie - Kalista - które są wyjątkowo brutalnie potraktowane przez firme RiotGames? Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej odstającej od swoich konkurętów z pozycji "Strzelec".Oczywiscie jest to moja subiektywna opinia.

Ludzie nie lubią Kalisty, przez jej Pasywke-Wojenną Gracje - Ktora umozliwia Kaliscie w prosty sposob omijanie i uciekanie jak i gonienie wrogich bohaterów , ale chwile , pomyślmy czy Riot Games troche nie przesadziło z osłabianiem Kalisty?? Przeciez przez ostanie PÓŁ roku - pisze na capslocku zeby podkreślic wielkosc jak długo to trfa i nadal sie nie zmienia- wkoncu osiąga ona najnizeszy procent wygranych gier ktory wynosi 39%, ale nie wazne , rozgadałem sie na zbedny temat.

Moim zdaniem Riot zaczelo nerfic kaliste tak troche za bardzo, znamy ten motyw w lidze ze riot zaczyna nerfic postacie od złej strony, Riot czasem przesadnie zabralo sie za kaliste . Wygląda to tak: 90% AD z autoattackow - mogles o tym nie wiedziec ale mając 100AD bijesz tylko 90 i odlicz Pancerz , bo na kaliste raczej nie buduje sie przebicia pancerza no chyba ze yoummu ( ja tak robie XD)- 0.69AS - dosc mało jak na adc co nie? - mowie tu o bazowym attack speedzie ktory dostajemy na 1 poziomie bez run i masterek- i wiele nerfów na DMG z E i Q . Dla ludzi ktorzy nie lubia kalisty jest to ok ale co z Mainami?( co ze mną XD).



Podzielcie sie swoją opinią w komentarzu , tylko bez wyzwisk , zbędnych kłótni. Prosze tez o troche kultury a jak masz cos ostrego do powiedzenia to zachowaj dla siebie :)

i oczywiscie mowcie co sądzicie o artykule i kaliscie