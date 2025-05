League of Legends historia i informacje

W tym artykule postaram się podać jak najwięcej ciekawych informacji.

27 października 2009 roku została wydana gra o tytule League of Legends. League of legends jest grą sieciową typu (MOBA) czyli multiplayer online battle arena. Jest to jedna z wielu darmowych gier w których gramy 5 vs 5 lub 3 vs 3, a celem jest pokonanie bazy wroga. League of legends posiada rewelacyjną grafikę, ale jak to w wielu grach jest posiada wady jak i zalety. Mógłbym opisać jakie są to wady, ale jest to tylko moja subiektywna opinia, wiec tego robić nie będę. W tej grze występuje masa bohaterów które posiadają ciekawe historie z jakiej frakcji pochodzą jakie mają stosunki z innymi bohaterami itd. Wiele z tych postaci są wybierane z filmów lub innych gier np. Rengar-Predator lub Khazix-Obcy.







Dobrze a wiec trzeba też wiedzieć, że League of Legends jest jedną z najbardziej popularnych darmowych gier na całym świecie. Jest bardzo popularna na twitch.tv jak i na youtube. Jednak po tylu latach League of legends ma jeden duży minus, a jest nim toxic czyli osoby które so bardzo nieprzyjemne dla innych i zniechęcają ich do grania w tą grę, jeśli macie z tym styczność nie przejmujcie się bo wreszcie Riot dał nam szansę zmutować takie osoby czyli wyciszyć ping jak i nie miłe wiadomości nie będę o tym pisać, ale myślę że wiecie o co mi chodzi. Z jednej strony mniej więcej wiem czemu są tak źle nastawione te osoby, ale to nie jest powód by tak się zachowywać. W League of Legends są 3 grupy graczy 1. Są to osoby które grają dla rangi, aby stać się coraz lepszym. 2. Są to gracze którzy grają dla zabawy , aby miło spędzić czas jednak nie zawsze idzie to po ich myśli, bo tak jak pisałem wcześniej o osobach toxycznych prawie co każdą grę ktoś taki się trafia. I 3 oraz najgorsza grupa czyli trolle są to osoby której za wszęlką cenę chą zniszczyć wam grę ginąc zabijając was kupować nie to co potrzeba itd. na normalach jest to jeszcze do przejścia, ale kiedy to ma miejsce w rozgrywkach rankingowych nie jest to za przyjemne.

Rankingi są od brązu do challengera. Zaczynamy od brązu 5 lub jeśli gracie poraz pierwszy i jest to wasz pierwszy sezon z rozgrywkami rankingowymi możecie wbić srebro, złoto a nawet i platyne w zależności od wygranych. Do rozegrania macie 10 gier im więcej wygranych tym lepsza dywizja, jednak jeśli wbijecie np. srebro 1 w następnym sezonie możecie dostać się do złota 5 lub miedzi srebro 1 a srebro 5 w zależności od wygranych gier. Rankingi wyglądają następująco

Brąz



Silver

Złoto

Platyna

Diament

Master

Challenger

Jeżeli jesteście nowi i macie poziom 30 nie polecam od razu brać się za rankedy. Polecam nauczyć się grać na każdej pozycji Top/Mid/Jungla/Adc/Supp

I wybrać co najmniej po trzy postacie na każdą z tych pozycji postać którą będziecie grać (dobrze grać) niestety rozgrywki rankingowe tego wymagają.

Te strony ułatwią wam trochę rozgrywkę:

Op.gg pamiętajcie aby wpisać wasz serwer np. eune.op.gg Na tej stronie możecie zobaczyć jakie kda ma dana osoba, jaką ma rangę, czy dobrze gra postacią na którą aktualnie gracie. Jeśli nie wiecie co to jest kda to są to statystki do zabójstw zgonów i asyst. Na tej stronie można również sprawdzić mmr czyli czy dana osoba nie powinna być w lepszej dywizji lub gorszej.

Mobafire.com na tej stronie możecie zobaczy jakie przedmioty kupować pod daną postać oraz zobaczy jakie runy wybierać.

Runes.lol jest to strona przeznaczona do sprawdzanie jakimi runami gracze grają jeśli interesują was tylko runy.

lolcounter.com Jest to strona przeznaczona pod kontry, jakie postacie źle działają na daną postać oraz jakie postacie działają dobrze bardzo dobrze sprawuje się dobrze kiedy trzeba wybrać odpowiedniego supporta pod adc.

Jeśli interesuje was skąd osoby mają dostęp do nowych skórek postaci itp. to jest to lol pbe możecie sami sobie to zrobić tylko trzeba mieć odpowiednie warunki mieć 30 lvl, honor poziomu 3 nigdy nie zostać zbanowanym to mnie dotyczyło kilka miesięcy temu jak jest teraz tego nie wiem.

Mam nadzieję że napisałem ten artykuł w sposób zrozumiały oraz interesujący pozdrawiam niech moc będzie z wami ;)