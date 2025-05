( 6 ratings)

League of Legends dla początkujących, czyli postacie którymi warto zacząć przygodę

Początkujący mają tendencje do zakupywania trudnych postaci np. zed i często nie idzie im za dobrze. Demotywuje ich to i część z nich kończy grę.

Ja przygotowałem dla was 10 postaci,(po 2 na każdą rolę) którymi można osiągnąć dobre efekty bez konieczności opanowania trudnych mechanik.

Po buildy do poszczególnych postaci polecam stronę probuilds.net Top:

-Nasus, postać ta ma wbudowaną kradzież życia co sprawia, że ciężko jest ją zepchnąć z linii. Mimo defensywnych przedmiotów może zadawać ogromne obrażenia. Ciężko jest przeszkodzić mu w farmieniu. W późniejszych etapach gry nasus będzie dużym problemem dla przeciwnej drużyny.

-Garen, postać ta jest bardzo dobra we wczesnej fazie gry na linii. Dzięki swojej agresji może zdobyć darmowe zabójstwo ze swoją R na 6 poziomie. W przypadku wysokiej agresji przeciwnika garen może go bez problemu powstrzymać dzięki zwojemu wyciszeniu z q oraz prędkości ruchu.



Jungle:

-Warwick, dzięki swojej umiejętności pasywnej oraz q, warwick prawie że nie traci hp robiąc jungle. Dzięki temu stał się on bardzo przyjazną dla początkujących postacią. Dzięki swojej umiejętności e w ciężkiej sytuacji może zmniejszyć otrzymywane przez siebie obrażenia oraz przy bliskim starciu przestraszyć go. Jedyną rzeczą ważną do opanowania tej postaci jest umiejętność używania R.

-Xin Zhao, tak jak w przypadku warwicka posiada on leczenie, jednak xin ma je co 3 auto atack. Ma ogromne obrażenia do zadania których nie trzeba mieć umiejętności. W ciężkiej sytuacji po użyciu R wrogowie oddaleni o pewien dystans nie robią mu obrażeń. Przy gankowaniu xinem ważne jest by nie używać swojej umiejętności e od razu tylko wyczekać ewentualny odskok lub flash przeciwnika.



Mid:

-Annie, postać z dużym zasięgiem. Przy dobiciu miniona z q odnawia jej całkowicie mane co ułatwia farmienie. Co 5 użyta umiejętność daje stuna, dzięki któremu łatwo jest rzucić na przeciwnika całe combo i zabić go w mniej niż sekundę. Annie jest o tyle prosta, że nie posiada skilli namierzanych, czyli tzw. skill shotów.

-Brand, postać z ogromnymi obrażeniami. Dzięki swojej umiejętności pasywnej połączonej z R potrafi przy odrobinie szczęścia zabić całą drużynę przeciwną w pojedynkę. Ważne na brandzie jest by opanować trafianie z Q czyli skill shota co czyni go trudniejszym od Annie jednak mimo wszystko jest mocniejszy.



Adc:

-Ashe, nie posiada skomplikowanych mechanik. Ważne jest by opanować trafianie z R, które zwykle kończy się zabójstwem. Ma przyjemną animację auto ataku co sprawia, że jest dobrą postacią do nauczenia się last hitowania minionów. W teamfighcie gdy zostanie właściwie ochroniona potrafi zadać ogromne obrażenia w krótkim czasie.

-Sivir, postać bardzo dobra w późnej fazie gry. Gdy nie jesteśmy pewni zwycięstwa w wymianie lepiej ich nią nie robić. Po zdobyciu paru przedmiotów bez problemu czyści falę minionów combiąc swoje Q+W. Jej bańka czyli E sprawia, że postać ta wybacza błędy początkujących.



Support:

-Soraka, postać typu healer. Posiada największe leczenie spośród supportów do którego nie trzeba mieć umiejętności. Po trafieniu Q w przeciwnika powoli odnawia sobie zdrowie więc ma bardzo dobry sustain. Jedyną rzeczą potrzebną do opanowania tej postaci jest konieczność nauczenia się korzystania właściwie z many.

-Braum, postać typu tank. Ma łatwego skill shota do trafienia, a jego pasywka zadaje ogromne obrażenia jak na supporta oraz nakłada ogłuszenie co sprawia, że ciężko jest wygrać na niego wymianę na linii. Jego umiejętność całkowicie zasłania obrażenia lecące w adc nakładając je na niego zredukowane o % obrażen. Dzięki tej umiejętności braum jest praktycznie cały czas w "mecie" i nie zapowiada się, żeby miał z niej wypaść.