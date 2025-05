League of Legends: Championship Series - EU 2018!

Witam wszystkich fanów gry League of Legends!



Chciałbym wszech i wobec ogłosić, że już wkrótce bo 19 stycznia rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego LCS, a w tym artykule w pigułce streszczę wszystkie, najważniejsze informacje na temat tej ligi.



***Umówmy się, że trenerów drużyn będę podkreślał, natomiast Polaków zapiszę czcionką pogrubioną.

Miłej lektury!

Zatem do dzieła, rozpocznijmy od przedstawienia drużyn biorących udział w tej edycji LCS, będzie ich 10!



1. FC Schalke 04







W składzie:

-TOP: Tamás "Vizicsacsi" Kiss

-JUNGLE: Milo "Pride" Wehnes

-MID: Erlend "Nukeduck" Holm

-ADC: Elias "Upset" Lipp

-SUPPORT: Oskar "Vander" Bogdan

+TRENER: Andre “Guilhoto” Guilhoto



2. Fnatic







W składzie:

-TOP: Paul "sOAZ" Boyer

-JUNGLE: Mads "Broxah" Brock-Pedersen

-MID: Środek: Rasmus Borregaard "Caps" Winther

-ADC: Martin "Rekkles" Larsson

-SUPPORT: Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov

+TRENER: Dylan “Dylan Falco” Falco



3. G2 Esports







W składzie:

-TOP: Martin "Wunder" Hansen

-JUNGLE: Marcin "Jankos" Jankowski

-MID: Luka "Perkz" Perković

-ADC: Petter "Hjarnan" Freyschuss

-SUPPORT: Bae-in "Wadid" Kim

+TRENER: Fabian “GrabbZ” Lohmann



4. Giants Gaming







W składzie:

-TOP: Hyeong-min "Ruin" Kim

-JUNGLE: Charly "Djoko" Guillard

-MID: Felix "Betsy" Edling

-ADC: Pierre "Steeelback" Medjaldi

-SUPPORT: Raphaël "Targamas" Crabbé

+TRENER: Ramón “Naruterador” Meseguer



5. H2k-Gaming







W składzie:

-TOP: Lennart "Smittyj" Warkus

-JUNGLE: Lucas Tao Kilmer "Santorin" Larsen

-MID: Marc "Caedrel" Lamont

-ADC: Patrik "Sheriff" Jírů

-SUPPORT: Hampus "Promisq" Abrahamsson

+TRENER: Michael “Veteran” Archer



6. Misfits Gaming







W składzie:

-TOP: Barney "Alphari" Morris

-JUNGLE: Nubar "Maxlore" Sarafian

-MID: Chres "Sencux" Laursen

-ADC: Steven "Hans Sama" Liv

-SUPPORT: Mihael "Mikyx" Mehle

+TRENER: Syed Hussain “Daku” Moosvi



7. Roccat







W składzie:

-TOP: Jun-hyung "Profit" Kim

-JUNGLE: Jonas "Memento" Elmarghichi

-MID: Seong-min "Blanc" Jin

-ADC: Martin "HeaQ" Kordmaa

-SUPPORT: Tore Hoel "Norskeren" Eilertsen

+TRENER: Simon “fredy122” Payne



8. Splyce







W składzie:

-TOP: Andrei "Odoamne" Pascu

-JUNGLE: Andrei "Xerxe" Dragomir

-MID: Yasin "Nisqy" Dinçer

-ADC: Kasper "Kobbe" Kobberup

-SUPPORT: Raymond "kaSing" Tsang

+TRENER: Peter “Peter Dun” Dun



9. Team Vitality







W składzie:

-TOP: Lucas "Cabochard" Simon-Meslet

-JUNGLE: Erberk "Gilius" Demir

-MID: Daniele "Jiizuke" di Mauro

-ADC: Amadeu "Minitroupax" Carvalho

-SUPPORT: Jakub "Jactroll" Skurzyński

+TRENER: Jakob “YamatoCannon” Mebdi



10. Unicorns of Love







W składzie:

-TOP: Matti "WhiteKnight" Sormunen

-JUNGLE: Jonas Kold "Kold" Andersen

-MID: Fabian "Exile" Schubert

-ADC: Samuel "Samux" Fernández Fort

-SUPPORT: Jong-seop "Totoro" Eun

+TRENER: Fabian “Sheepy” Mallant





Tym sposobem dobrnęliśmy do końca oficjalnej listy składów tegorocznego LCS! Jak ja osobiście oceniam szansę poszczególnych drużyn? Nie chcę bawić się w zakłady, jednakże skupiłbym się szczególnie na poczynaniach drużyn takich jak: G2 Esports, Misfits Gaming oraz Fnatic. Ostatecznie nie faworyzuję żadnej z drużyn, ale z wyżej wymienionych widzę największy potencjał.



Z najważniejszych zmian powrócimy do systemu o formacie do jednego zwycięstwa(Best of 1).

Usunięte zostaną awansy i degradacje w środku sezony, więc zwiększy się znaczenie poszczególnych splitów dla najlepszych drużyn, a zmniejszy dla najsłabszych.



Transmisje będą odbywać się w języku angielskim na kanale:

twitch.tv/riotgames

oraz w języku polskim na kanale:

twitch.tv/nervarien



To już wszystkie ważniejsze informacje, miłej zabawy!