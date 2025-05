League of Legends - typy graczy.

W League of Legends spotykamy ogromną ilość osób. Po rozegraniu odpowiedniej ilości rozgrywek coraz częściej spotykamy graczy, których można sklasyfikować na poszczególne grupy. Jaki rodzaj graczy możemy wyróżnić? Zapraszam do artykułu.rodzaj graczy cechujący się teoretyczną wiedzą na jakikolwiek temat. Często mówią Ci jak powinieneś postąpić oraz wytykają Ci wszystkie popełnione błędy przez całą grę. Charakteryzują się oni dużą aktywnością na czacie i bardzo częstym używaniem pingu "?" na sojusznikach. Swoje doświadczenie opierają głównie na klipach obejrzanych na przeróżnych serwisach.są to gracze, które często wytykają innym ich dywizje oraz ilość przegranych. Deklarują się, że grają na innym, lepszym serwerze oraz powinniśmy ich bezwzględnie słuchać, ponieważ doprowadzą nas do zwycięstwa. Charakteryzują się częstym korzystaniem z czatu oraz obwinianiem drużyny za swoje błędy.bardzo rzadko spotykany rodzaj graczy, którzy w ogóle lub bardzo rzadko korzystają z czatu. Zazwyczaj charakteryzują się dojrzałością i ignorują potencjalnych trolli. Często też mają duże umiejętności, a całe swoje skupienie przelewają na grę.rodzaj graczy, którzy wykłócają się na czacie bez jakiegokolwiek powodu. Rzadko przyznają się do błędu i mają kłopoty z poprawnym pisaniem. Charakteryzują się skłonnością do celowego umierania oraz niszczenia innym gry, gdy tylko coś im się nie spodoba.typ graczy, którzy lubią kontrolować poczynania swojej drużyny. Cechują się wysoką wiedzę na temat tzw. gry macro. Źle znoszą odmowę, ale potrafią przyznać się do błędu i doprowadzić drużynę do zwycięstwa.na pewno każdy natknął się na ten typ graczy. Najczęściej używanym przez nich zwrotem jest "ff15". Zazwyczaj nie charakteryzują się wysoką toksycznością, ale znacząco obniżają morale sojuszników. Mają skłonność do pozostawiania drużyny na pastwę losu. Można sobie jednak z nimi poradzić, jeżeli pokażemy, że istnieje szansa na zwycięstwo.jeden z najgorszych rodzajów graczy. Charakteryzuje się on bardzo szybkim wybuchem agresji z jakiegokolwiek powodu. Mają również tendencję do wylewania całej swojej złości na czat, co często prowadzi nie tylko do pogorszenia poziomu gry sojuszników, ale również do kary, która w radykalnych przypadkach może zakończyć się permanentną blokadą konta.są to wybitni gracze, którzy potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji. Mają bardzo wysokie umiejętności micro/macro oraz często są MVP danego meczu. Znajdują się oni wysoko w tabelach rankingowych, a ich głównym celem jest bycie jak najlepszym graczem.- typ graczy, którzy wymuszają na innych zainteresowanie swoją osobą. Mają tendencję do wylewania całego swojego żalu na czasie, prosząc o dosłownie wszystko np. o farmę, o buffy, o ganki o herolda, o smoka, o zniszczenie wieży itp. Ignorowanie takiego gracza, często prowadzi do zachowania takiego jak stanie w bazie czy też celowe umieranie.Oczywiście istnieje o wiele więcej typów graczy, których możemy spotkać, ale powyżej przedstawiłem tych, których spotykam najczęściej. A Wy do jakiego typu gracza należycie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!