League of Legends - skórka Championship w sezonie 8.

Co roku, jeden z wybranych przez Riot Games championów w League of Legends dostaje skina Championship.Kto to będzie tym razem? Zapraszam do artykułu. Od kilku miesięcy gracze spekulowali jaka postać w tym roku dostanie skórkę Championship. Przypomnijmy najpierw, które postacie już go dostały:Dlaczego akurat te postacie dostają skórkę Championship?Wydaje się, że Riot Games wybiera skórki głównie na podstawie dwóch czynników:Jak widać na powyższym zdjęciu, obecność Kha'Zixa na profesjonalnej scenie wynosiła, dodatkowo można zauważyć, że był on banowany częściej, niż był on wybierany, co oznacza, że stanowił on poważny problem.Ze statystyk można również wyczytać, że jego współczynnik zwycięstw wynosi zaledwie, co nie jest bardzo imponującym wynikiem.Częstotliwość wybierania na normalnych serwerach:Jak widać na powyższym zdjęciu, Kha'Zix od jakiegoś czasu utrzymuje stały pięcioprocentowy współczynnik wybieralności, co oznacza, że jest on dość popularnym wyborem i mimo licznych wprowadzanych zmian dotyczącym Kha'Zixa, gracze często po niego sięgają.Wraz z wprowadzeniem skórki, pojawią się również chroma packi do reszty skórek Championship.Moim zdaniem Riot Games podjęło słuszną decyzję. Kha'Zix był wyjątkowo popularny w tym sezonie, a jego siłę pomimo licznych zmian, nadal da się odczuć. Skórka prezentuje się całkiem elegancko oraz posiada niesamowite animacje. Po ujawnieniu skórki Championship bardzo dużo graczy było niezadowolonych z wyboru Riot Games. Argumentowali to tym, że Kha'Zix ma już wystarczająco dużą ilość skórek i chroma packów do nich. Kolejnym argumentem był fakt, ze Kha'Zix był o wiele bardziej popularnych w poprzednich sezonach np. kiedy był dawniej wybierany na midzie lub chociażby ostatni sezon, gdy był znacznie częściej wybierany i osiągał wyższy współczynnik zwycięstw.Jesteście zadowoleni z wybranej przez Riot Games skórki? A może spodziewaliście się kogoś innego?Pamiętajcie, że już niedługo będą pojawiać się informacje dotyczące skórki Victorious, którą otrzymają gracze, którzy w sezonie 8 zdobyli, co najmniej złotą dywizję. Jakie są wasze przypuszczenia dotyczące skórki Victorious? Moim zdaniem może go dostać jakiś Marksman.