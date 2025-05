League of Legends - rework Yuumi

Magiczny kot z Bandle City - Yuumi, była dawniej kotką Norry. Po zniknięciu właścicielki kotki, Yuumi została Strażniczką książki - Księga Wrót Norry. Kotka podróżuje po portalach pośród stron książki - jej najlepszej przyjaciółki, w poszukiwaniu jej Pani. Zdesperowana z miłości Yuumi szuka nowych towarzyszy, którzy pomogą jej w podróży, a podczas tego chroni ich lśniącymi tarczami i swoją wielką odwagą. W czasie gdy Książka trzyma się swojego zadania, Yuumi uwielbia sprawiać sobie przyjemności - takie jak jedzenie rybek, czy częste drzemki. Mimo tego wszystkiego, nigdy się nie poddaje, stara się odnaleźć swoją Panią.

Kotka ta była denerwująca dla wielu graczy - grając przeciwko niej jak i grając z nią. Zespół Riotu postanowił zreworkować tą postać. Dodatkowo, cena Yuumi - z 6300 BE(Blue Essence, Niebieskiej Esencji) lub 975 RP(Riot Points), zostanie zmieniona na 450 BE, lub 260 RPStatystyki podstawowe Yuumi zostają zmienione, zdrowie dodawane z każdym poziomem wynosiło 84, po reworku zostanie zmniejszona ta ilość do 69. Bazowa ilość punktów many zostaje również zmieniona. Dawniej, liczba ta wynosiła równe 400 punktów. Po zmianach kotki, ilość punktów many zostanie zwiększona do 440.Dawna pasywna umiejętność polegała na odzyskiwaniu przez kotkę punktów many, oraz uzyskania przez nią tarczy. Po przywiązaniu się Yuumi do przeciwnika, tarcza przechodziła na niego. By aktywować umiejętność, kotka musiała zaatakować autoatakiem - atakiem podstawowym przeciwnika.Nowa umiejętność pasywna Yuumi jest trochę bardziej rozwinięta.Ataki podstawowe oraz umiejętności zadające obrażenia przeciwnikom, leczą kotkę oraz sojusznika, jeśli połączy się z nim w ciągu 4 następnych sekund. Jeżeli Yuumi jest połączona z sojusznikiem, sojusznik od razu zostanie uleczony, tak samo jak ona sama.Zasięg ataku kotki przy gotowej umiejętności pasywnej zostaje zwiększony o 50 punktów.Ostatnim punktem nowej pasywki Yuumi jest budowanie przyjaźni. W momencie połączenia kotki z sojusznikiem, budowana jest przyjaźń - dzieje się to za każdym razem gdy ten sojusznik zabije bohatera z przeciwnej drużyny, lub miniona.Dawne Q omawianej tutaj bohaterki, czyli jedyna umiejętność w pełni sterowana przez gracza - polegała na lecącym pocisku, który podążał za kursorem naszej myszki. Jednak sterować nim, mogliśmy jedynie w momencie gdy kotka była połączona za pomocą swojego W ze swoim sojusznikiem. Jeśli umiejętność leciała przez przynajmniej sekundę, po trafieniu przeciwnika, spowalniała go.Nowe Q naszej kotki, przy trafieniu ujawnia nasz cel. Po pewnym czasie lecenia, pocisk znacznie przyspiesza. W dalszym ciągu umiejętność ta spowalnia wroga. Gdy Yuumi jest podpięta do najlepszego przyjaciela, pocisk ma wzmocnione spowolnienie i zadaje obrażenia przez 5 sekund.Dawne W Yuumi pozwalało kotce wskoczyć na sojusznika, dodając mu przy tym AD/AP.Nowe W Yuumi polega na dodaniu jej danego procentu siły leczenia i tarcz, a sojusznikowi leczenia z autoataków. Wszystko to po wskoczeniu - połączeniu z sojusznikiem.Dawne E kotki leczyło, dodawało prędkość ataku oraz ruchu sojusznikowi.Nowe E kotki już nie leczy, a daje tarczę oraz odnawia sojusznikowi punkty many. Reszta bonusów nie zmieniła się.Dawna umiejętność specjalna Yuumi posiadała 7 lecących fal, po trafieniu przynajmniej 3 z nich - przeciwnik zostawał unieruchomiony na jakąś ilość czasu. Umiejętnością tą nie można było sterować.Nowa umiejętność specjalna Yuumi posiadać będzie jedyni 5 fal lecących przez 3.5 sekundy. Jeśli kotka jest połączona z sojusznikiem, może sterować umiejętnością.Lecące fale zadają obrażenia i spowalniają trafionych przeciwników, a trafionych sojuszników leczą. Umiejętność ta posiada dwa bonusy najlepszego przyjaciela - leczenie go jest zwiększone aż o 130%! A także dodaje mu pancerz jak i odporność na magię podczas trwania umiejętności specjalnej kotki.