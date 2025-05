League of Legends - Najgorsze splasharty #4

Nadszedł czas na ostatnią część serii o najgorszych splashartach. Musicie wiedzieć, że prowadziło mi się ją niezmiernie miło, jednak ciągłe wytykanie tych samych błędów zaczęło nudzić zarówno mnie, jak i was. Postanowiłem więc na "pożegnanie" dorzucićbonusowych kiepskich ilustracji, ale już bez mojego komentarza. Za jakiś czas być może zacznę nową serię. Tymczasem dziękuję za wsparcie, jakie otrzymałem od was do tej pory, a teraz czas - start!. Ostatnie zestawienie zaczyna pierwszy portret Czarodziejki, rok. Nie ma co się długo rozpisywać. Obrzydliwe zielonkawe włosy i przerażająca twarz - te dwie rzeczy sprawiły, że ta skórka się tutaj znalazła.Faraon, rok. Spójrzmy najpierw na znajdującego się obok bohaterki kota. Wygląda, jakby miał wielki garb, jego przednie łapki wyrastają niemal z jego pleców, a tylne są zbyt drobne i krótkie. Sama Nidalee ma bardzo szerokie łydki, wyglądające śmiesznie w porównaniu z jej udami i długą, żyrafią szyję. Przyjrzyjcie się jej głowie. Jej czoło jest zbyt wysokie, a twarz kiepsko wymalowana i ozdobiona parszywym grymasem.. Podium otwiera klasyczny portretz roku. Standardowo, głowa jest szersza od talii, a brwi wyglądają na odrysowane od szklanki. Poza tym jej poza jest wyjątkowo sztuczna. Który wykwalifikowany zabójca odsłaniałby swoje czułe miejsca? Ostatnim smaczkiem jest ten cudowny, ulizany do góry kosmyk włosów.. Lizakowarok. Splashart tej panny krąży po internecie w postaci memów od lat. Wygląda jak potwór, który dopiero co wyczołgał się z czeluści piekieł. Po prostu spójrzcie na jej twarz. Co ciekawe, na nowym portrecie możecie ujrzeć zarys jej potwornego uśmiechu na jednym z lizaków.. Nadszedł czas na wyłonienie zwycięzcy. Jest nim, a raczej dwie pierwsze wersje jego klasycznego portretu. Niestety, nie znalazłem informacji, z których lat pochodzą, ale prawdopodobnie są one z roku. Olbrzymie dłonie, szeroka klatka piersiowa i cieniutkie nogi to cechy, które łączą obydwa splasharty. Wygląda to bardzo karykaturalnie w porównaniu z tym tajemniczym, charyzmatycznym brodaczem którego możemy podziwiać teraz.Autor: Wezuwiusz