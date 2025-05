League of Legends - Głosowanie na NOWĄ skórkę dla Illaoli

M.W ILLAOI.

POSZUKIWACZKA PRZYGÓD ILLAOI

ILLAOI Z OTCHŁANI KOSMICZNEJ

Dnia 1 listopada ruszyło głosowanie na EUNE (na innych serwerach zapewne wcześniej, typowo...) w sprawie nowej skórki dla naszej ukochanej Illaoli. Riot DrPh8 , grafik koncepcyjny wraz z zespołem, dał propozycje 3 skórek dla Illaoli, która jak on to pięknie ujął w słowa "Od dwóch lat nie zaznała miłości" oczywiście chodzi o skórki. Powyżej przedstawione są 3 koncepcje skórek.Mamy do wyboru 3 skórki:"Pół maszyna, pół człowiek, M.W. Illaoi walczy o to, by wszystkie żywe istoty przetrwały „Ewolucję” Kreatora Viktora.""Pokonała starożytne klątwy, odnalazła ukryte świątynie, zbadała dno oceanu i wyszła z tego wszystkiego bez szwanku.""Zainfekowana podczas misji w kosmosie Illaoi z Otchłani Kosmicznej i jej „przyjaciel” przeczesują wszechświat, by pozyskać nowych członków rodziny."Co o nich myślicie, jak dla mnie to na piedestale stoi Illaoli Poszukiwaczka Przygód następnie Illaoli Z Otchłani Kosmicznej, a na szarym końcu M.W Illaoli, sam nie wiem czemu tak wybrałem, prawdę mówiąc to coś mnie odpycha od "mechanicznych" skinów, splash art jest ładny co do Kosmicznej Illa ale moje zainteresowanie przyciągnęła najbardziej Poszukiwaczka Przygód, ciekaw jestem jak ona będzie wyglądać, a Wy drodzy czytelnicy co o tym sądzicie, jaka Wam przypadła Illaoli do gustu: Mecha, Poszukiwaczka czy Kosmiczna ?Zapraszam serdecznie do głosowania [KLIK] Aby oddać głos należy się najpierw zalogować na swoje konto na EUNE League of Legends Zapraszam do Głosowania na kolejną skórkę. Do następnego, cześć!