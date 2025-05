League of Legends - event Odyseja,

10 października,

od czasu do czasu pojawią się różne eventy, którym towarzyszy wiele atrakcji. Co tym razem przygotowało dla nas Riot Games? Zapraszam do artykułu!rozpoczął się wraz z wprowadzeniem do gry aktualizacji 8.18, czyli dwunastego września.Wprowadził on kilka ciekawych skórek, które widać na wyżej załączonym zdjęciu. Należą do nich:Każda skórka kosztuje 1350 RP, z wyjątkiem Kayna, który tak jak na obrazku jest ponad wszelkimi innymi skórkami i jego koszt wynosi 1820 RP.Wraz ze skórkami pojawiły się również zestawy, ramki, emotki, chroma packi oraz ikony, które można zakupić lub zdobyć.Oprócz skórek, pojawiły się również misje, które liczą się szczególnie dla graczy, którzy nie mogą sobie pozwolić lub zwyczajnie nie chcą wydawać pieniędzy na grę. Misje kończą sięw których można zdobyć:- tokeny odysei- niebieską esencję- ikonę odysei- emotki- ikony- kulę odysei, która zawiera odłamek losowej skórki oraz może zawierać Klejnot z Odysei- odłamek skórki- totem- klejnot odyseiJak widzicie, można śmiało stwierdzić, że jest to jeden z najlepszych wydarzeń w League of Legends, ponieważ nagrody są całkiem pokaźne, a zwłaszcza, który można wymienić na pięć nagród:otrzymujemy 5 odłamków skórek, gdzie każda kolejna ma inny poziom rzadkości tzn. dostajemy losowe pięć odłamków zaczynając od najtańszego, a każdy kolejny jest droższy. Ostatni odłamek jest skórką legendarną.pięć odłamków skórek do postaci z tej samej frakcji. np. Noxus, Shurima itp.po jednym odłamku skórki z każdej roli np. wsparcie, mag itp.możliwe, że najbardziej opłacalna, ponieważ daje skórki z danego motywu np. Program, Project.wszystkie skórki do losowego bohatera.Warto jeszcze wspomnieć o nagrodach, które można zdobyć z wymiany tokenów Odysei, są to:ramka i ikona wybranej przez nas skórki z Odysei (z wyjątkiem Ziggsa i Kayna.jedna z dwóch ikonlubdoskonała skrzyniaklucz hextech lub skrzynka hextechfragment klucza10 niebieskiej esencjiBardzo polecam każdemu na wykonanie wszystkich możliwych misji, ponieważ są one bardzo łatwe, a same nagrody są wyjątkowo dobre. Moim zdaniem, wydarzenie wyciągnie dużą sumą z portfelów graczy, ponieważ możliwy drop jest bardzo obiecujący, ale fajnie, że Riot Games pomyślał również o graczach, którzy z różnych przyczyn nie wydają pieniędzy na grę.A Wam jak podoba się wprowadzony event? Zabraliście się już do wykonywania misji, a może planujecie mały "