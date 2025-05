Kilka słów o Fortnite Battle Royale

W tym Artykule przedstwię wam moje zdanie na temat gry Fortnite (Tryb Battle Royale)

Wiele osób uważa, że jest to żałosna,a wręcz dziecinna wersja PUBG. Gra oczywiście ma swoje złe strony, typu niezbalansowane bronie, czy exploity pozwalające wylądować szybciej niż pozostali, ale ma zdecydowanie więcej cech dobrych. Osobiście, w grze mam już 20 godzin i nadal mi się nie znudziła ! Jest to spowodowane ilością rzeczy które można w niej zrobić, np: zbudować wielką wieżę i strzelać z niej rakietami, walczyć na kilofy z ludźmi bez broni, schować się na środku jeziora i campić na pozostałych graczy (mój faworyt :D) i wiele, wiele więcej. Gra ma świetną grafikę, i nie ma za dużych wymagań, więc śmiga na słabszych komputerach ! Według mnie, gra powinna dostawać lepsze oceny, niż te które otrzymuje w tej chwili od graczy. Większość z nich to i tak oceny typu ,,Głupia gra 2/10'', pochodzące od graczy, którzy nie potrafią grać i umierają po 2 minutach gry.

Być może usłyszałeś już o tym, że Epic Games, (twórcy Fortnite) pozywają graczy używających różnego rodzaju cheatów i hacków. Jeżeli nie, to wiedz, że mniej więcej tydzień temu zostały zablokowane tysiące kont, a sami twórcy powiedzieli, że to tylko początek walki z cheaterami. Oznacza to, że dbają o swoją grę i o to by ludziom dobrze się w nią grało.

Podsumowując, gra jest świetna i widać, że Epic Games pracuje nad nią wytrwale i stara się by cały czas była świeża, aktualizując tekstury i dodając nowe rzeczy. Poza tym, 10 milionów graczy, w 2 tygodnie po premierze, mówi samo za siebie.

Grę jak najbardziej polecam, można ją pobrać za darmo z epicgames.com, życzę miłej zabawy :) !