Ki-21-Ia - War Thunder

Ki-21-Ia to dwusilnikowy samolot bombowy opracowany przez Japończyków podczas II wojny światowej. Znany jako "Sally" przez aliantów, samolot ten służył w różnych rolach, takich jak ciężki bombowiec, bombowiec torpedowy i samolot transportowy. Dzięki doskonałemu zasięgowi i ładowności bomb, Ki-21-Ia odegrał znaczącą rolę w kilku kluczowych bitwach i operacjach podczas wojny. W tym artykule przyjrzymy się bliżej specyfikacji i historii tego samolotu.





Historia

Podczas II wojny światowej japońskie wojsko używało Ki-21-Ia jako ciężkiego bombowca, do prowadzenia strategicznych misji bombowych przeciwko wrogim celom. Samolot był początkowo używany w Chinach, podczas drugiej wojny chińsko-japońskiej. Był również szeroko wykorzystywany na Pacyfiku, podczas wojny z aliantami. Ki-21-Ia brał udział w wielu kluczowych bitwach, takich jak bombardowanie bazy US Navy w Pearl Harbor w grudniu 1941 roku czy bitwa o Midway w czerwcu 1942 roku.

W miarę upływu wojny Ki-21-Ia był stopniowo wycofywany ze służby, gdyż alianci uzyskali przewagę powietrzną. Jednak samolot nadal był wykorzystywany w innych rolach, takich jak transport i bombowiec torpedowy. Pomimo zdeklasowania przez nowsze i bardziej zaawansowane samoloty pod koniec wojny, Ki-21-Ia pozostał niezawodnym i wszechstronnym samolotem. Jego duży zasięg i ładowność bomb sprawiły, że był cennym nabytkiem dla japońskiej armii.









Specyfikacja Techniczna

Ki-21-Ia miał długość 17,5 metra, rozpiętość skrzydeł 22,5 metra i wysokość 4,8 metra. Jego masa własna wynosiła około 5 050 kilogramów, a maksymalna masa startowa około 9 100 kilogramów.

Samolot był napędzany dwoma silnikami Mitsubishi Ha-101, z których każdy był w stanie wygenerować 1100 koni mechanicznych. Dzięki temu Ki-21-Ia mógł osiągnąć prędkość maksymalną 460 kilometrów na godzinę i maksymalny zasięg 3 100 kilometrów. Bombowiec był wyposażony w 7,7 milimetrowy karabin maszynowy Typ 89 w nosie, 7,7 milimetrowy karabin maszynowy Typ 89 w wieżyczce grzbietowej oraz 20 milimetrowe działko Typ 99 w ogonie. Mógł przenosić do 1000 kilogramów bomb wewnętrznie lub zewnętrznie.

Ki-21-Ia został zaprojektowany jako ciężki bombowiec, a jego specyfikacja odzwierciedlała tę rolę. Jego zasięg i ładowność bomb czyniły go cennym nabytkiem japońskiej armii, zwłaszcza na Pacyfiku, gdzie odległości między celami były znaczne. Uzbrojenie samolotu było również skuteczne, a szczególnie potężne było działko typu 99 umieszczone w ogonie. Jednak Ki-21-Ia został ostatecznie zdeklasowany przez nowsze i bardziej zaawansowane bombowce i pod koniec wojny został stopniowo zastąpiony przez Mitsubishi Ki-67.





W Grze

Ki-21-Ia posiada battle rating 1,7 i jest klasyfikowany jako bombowiec. Jego prędkość maksymalna wynosi 428 kilometrów na godzinę na wysokości 3200 metrów, prędkość wznoszenia 6,5 metra na sekundę, a pułap serwisowy 8 800 metrów. Bombowiec jest uzbrojony w 7,7 milimetrowy karabin maszynowy Typ 89 w nosie, 7,7 milimetrowy karabin maszynowy Typ 89 w wieżyczce grzbietowej oraz 20 milimetrowe działko Typ 99 w ogonie. Może przenosić do 800 kilogramów bomb wewnętrznie lub zewnętrznie.

Mocne strony Ki-21-Ia w grze to ładowność bomb i zdolność do wytrzymania ostrzału wroga dzięki mocnemu płatowcowi. Jego słabe strony to natomiast stosunkowo mała prędkość i brak zwrotności, co czyni go podatnym na ataki wrogich myśliwców. Uzbrojenie samolotu jest również ograniczone, a 20-milimetrowe działko typu 99 jest jedyną skuteczną bronią przeciwko samolotom wroga.

Podsumowując, Ki-21-Ia jest potężnym bombowcem w grze, a jego ładowność i wytrzymałość czynią go cennym nabytkiem w każdej misji bombowej. Jednak jego mała prędkość i brak zwrotności sprawiają, że jest łatwym celem dla wrogich myśliwców, a jego ograniczone uzbrojenie może utrudniać obronę przed atakami.





Podsumowanie

Ki-21-Ia to dwusilnikowy samolot bombowy opracowany przez Japończyków podczas II wojny światowej. Służył w różnych rolach, takich jak ciężki bombowiec, bombowiec torpedowy i samolot transportowy. Samolot był szeroko wykorzystywany na Pacyfiku podczas wojny z aliantami i brał udział w wielu kluczowych bitwach, takich jak bombardowanie Pearl Harbor i bitwa o Midway. Ki-21-Ia miał duży zasięg i ładowność bomb, co czyniło go cennym nabytkiem dla japońskiej armii.

Rzeczywiste dane techniczne Ki-21-Ia obejmują długość 17,5 metra, rozpiętość skrzydeł 22,5 metra i maksymalną masę startową około 9 100 kilogramów. Samolot był napędzany dwoma silnikami Mitsubishi Ha-101, z których każdy był w stanie wygenerować 1100 koni mechanicznych. Mógł przenosić do 1000 kilogramów bomb wewnętrznie lub zewnętrznie.

W grze War Thunder, Ki-21-Ia ma maksymalną prędkość 428 kilometrów na godzinę na wysokości 3 200 metrów, prędkość wznoszenia 6,5 metra na sekundę i pułap serwisowy 8 800 metrów. Bombowiec jest uzbrojony w 7,7 milimetrowy karabin maszynowy typu 89 w nosie, 7,7 milimetrowy karabin maszynowy typu 89 w wieżyczce grzbietowej oraz 20 milimetrowe działko typu 99 w ogonie. Może przenosić do 800 kilogramów bomb wewnętrznie lub zewnętrznie. Jego mocną stroną w grze jest ładowność bomb i zdolność do wytrzymania ostrzału wroga dzięki mocnemu płatowcowi. Do jego słabych stron należy jednak stosunkowo mała prędkość i brak zwrotności, co czyni go podatnym na ataki wrogich myśliwców.