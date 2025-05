Jungle Clash - podróbka Clash Royale? Sprawdźmy! [Android]

Jungle Clash to gra strategiczna podobna do bardzo dziś popularnej aplikacji - Clash Royale, nie ukrywam, że w dużym stopniu bardzo podobna. Czy jest to plagiat? A może inny zamysł twórców? Zobaczmy!

To zacznijmy od początku. Po wejściu w grze ukaże nam się krótki samouczek, na czym polega cała strategia gry i co trzeba w niej robić. Naszym głównym celem jest zdobycie głównej wieży przeciwnika, który posiada jeszcze dwie - w sumie wszystkie 3 wieże (główna środkowa). Nie ukrywam, że jest to typowe ściągnięcie z Clash Royale, jednak przejdźmy dalej. Drugim aspektem jaki weźmiemy pod uwagę będzie grafika gry. W Jungle Clash wygląda ona niezbyt estetycznie, tak jakby można powiedzieć, że bardzo marnie i mało atrakcyjnie. Twórcy zdecydowanie mogli pokazać się lepiej z tej strony chociażby.

Generalnie w naszej grze zauważymy samych wojowników, a nie różnorodnych postaci. Wszystkie areny nawet są złożone pod strefę typowo wojenną, nie ma tak jak w Clash Royale różnorodności światów, można powiedzieć, że w Jungle Clash jest tak jakby ponuro pomimo kolorów, to grafika nie jest zadowalająca. Jeżeli chodzi o rozrywkę i mieliście styczność grania w CR to z pewnością nie spodoba wam się ta aplikacja na smartfony, natomiast jak zaczynacie dopiero swoją przygodę to mogę śmiało powiedzieć, że Jungle Clash jest idealną gierką na początki. Mimo słabej grafiki, gra się całkiem przyjemnie i nie da się tego ukryć.

W Jungle Clash mamy klany, dzięki którym możemy grać razem ze znajomymi jako jedna zgrana cała ekipa i zdobywać różnego rodzaju nagrody, które dodadzą nam wsparcia i więcej expa do następnego levela. Występują tam również mikropłatności, ale nie są one konieczne do korzystania z aplikacji - to już kwestia naszego wyboru, czy chcemy wydawać pieniądze na grę czy jednak nie. Wracając do aren wymienionych wyżej polega to mniej więcej na tym samym co w Clash Royale, przy zdobyciu odpowiedniej ilości medali przechodzimy na kolejną lepszą arenę. Przy każdej wygranej zdobywamy jakieś skrzynie dzięki którym możemy dostać ulepszenia do danych jednostek co daje nam w efekcie lepszą drużynę do zaatakowania przeciwnika i łatwiej możemy odnieść zwycięstwo. Musicie koniecznie zobaczyć tą gierkę, nawet jeśli was teraz nie przekonałem - pobierzcie i oceńcie sami. :)

Zalety Jungle Clash:



+ Łatwa przyjemna rozrywka

+ Mało zajmuje miejsca, co sprawia, że jest płynna (Clash Royale pod tym względem ma wadę bo się może bardzo zaciąć)

+ Genialna na zabicie czasu

Wady Jungle Clash:



- Grafika niestety jest słaba

- Szkoda, że to tzw. kopia innej gry

- Gra jest tylko w języku angielskim