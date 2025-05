Jaki bohater na start? Poradnik League of Legends

Jest to postać bardzo przyjazna nowym graczom. Głównie ze względów na dużą witalność i prostotę swoich skilli, które do użycia nie potrzebują many.









Jeśli powolny Garen ci nie pasuje wybierz Master Yi. Oferuje on wysoką mobilność, dobre leczenie i damage przez skilla aktywowanego prawym przyciskiem myszy.





Ekstremalnie efektywny w dżungli dzięki swojemu leczeniu i kradzieży zdrowia. Jego styl gry jest bardzo prostoliniowy, złap przeciwnika i po prostu zabij go, bez dylematów moralnych, którego skila użyć.





Jeśli Ashe wydaje się Ci nudna ze względu na monotoniczność jej ataków, Sivir będzie doburym rozwiązaniem. Postać ta poza pozytywami jak u Ashe posiada boomerang - działający. Dzięki takiemu ułożeniu spraw z Sivir będziesz mógł doprowadzać do świetnych akcji z wykorzystaniem rykoszetu.





Z perspektywy przeciwnika jest bardzo irytującym supportem. Dopóki Soraka jest na linii szansę na zabicie twojego kolegi z drużyny są naprawdę małe. Wszystko dzięki temu, że wszystkie skille Soraki przeznaczone są do ciągłego leczenia.







Poradnik do Lol'a dla początkujących!Bez oszukiwania League of Legends lub po prostu "LoL" należy do gier online z jedną z największych społeczności na świecie, mówimy tu o wielu milionach graczy, w tym Polakach. Do gry studia Riot Games mimo 9 lat na karku przychodzą coraz to nowi, spragnieni rywalizacji graczy. Więc jeśli jesteś jednym z tych nowych adeptów adeptów, nie przejmuj się! Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie gry! Problemem może być jednak wybór odpowiedniego bohatera na początek - w LoL'u jest ich ponad setka! Czas więc sprawdzić, która postać najlepiej sprawdzi się we wczesnych etapie gry.Przed wyborem trzeba przypomnieć sobie, że wyróżniamy 5 podstawowych ról postaci:- Championi ci okupują górną linię "top". Dla tej roli bierzemy bohatera, który ma jak najwyższy pasek zdrowia - w grze pełni rolę "tanka" czyli przyjmuje obrażenia za drużynę.Moje wybory na- Championi okupujący środkową linię "mid". Dla tej roli wybieramy maga bądź assasyna. Ważny jest tu duży damage i mobilność.Moje wybory na- Nie daj się zwiesić tej potulnej twarzy słabej dziewczynki. Annie to prawdziwy POTWÓR... Jej świetny burst damage i dobra ochrona przed obrażeniami sprawdzą się idealnie dla początkującego na mid lane.- Według mnie najtrudniejsza pozycja dla początkującego. Gracz będący junglerem ma za zadanie przez cały czas farmić potwory w dżungli oraz okazjonalnie "gankować" na linie, w których potrzebna jest jego pomoc. Większość championów poradzi sobie w jungli, ale najlepszym wyborem będzie postać z umiejętnością kradnięcia zdrowia.Mój wybór na- Słabi na początku, niepowstrzymani pod koniec gry. To jest motto ad carry, który ustanawia swoją pozycję najczęściej na "bocie". Tak jak jungler ma on farmić... oraz w przeciwieństwie do wcześniejszej roli zabijać. Najczęściej towarzyszy mu support.Moje wybory na- kolejna postać nie wymagająca myślenia. Jednak dzięki możliwości dobrego boostu szybkości i obrażeń ataku jest szalenie efektywna, szczególnie na niższych poziomach.- Trudna i niedoceniana rola. Twoim zadaniem jest ochrona sojuszników. Do dyspozycji masz wiele zaklęć obszarowych i buff'ów dla sojuszników. Jeśli masz do wyboru uratować swojego AD carry czy siebie lepszym wyborem będzie ten pierwszy.Mój wybór naTo już wszystko! Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz. Jestem otwarty na propozycję nowych poradników!