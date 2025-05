Jak wbić wyższą dywizję w League of Legends.

Temat dość często wałkowany wśród graczy League of Legends. Mimo wszystko zdecydowałem się Wam przedstawić swój punkt widzenia, jako wieloletniego, doświadczonego gracza. Musicie jednak wziąć pod uwagę, że artykuł jest skierowany głównie do osób ,których celem jest osiągnięcie wyższej dywizji.



#1 Wizja - na pewno wielokrotnie pojawiający się temat, który jednak jest podstawą i musi się tutaj pojawić. Wizja na mapie pozwala na zwiększenie szansy na wygranie meczu kilkukrotnie. W wielu przypadkach totemy uratują nam życie lub pozwolą na

zdobycie "objective" czyli rzeczy ograniczonych ilościowo, które pozwalają na zdobycie przewagi na drużyna przeciwną np. smoki, wieże.

Statystyki pokazują, że wraz z wyższą dywizją, rośnie również ilość stawianych totemów. Przypadek? Zastanówcie się. Koszt jednego czerwonego totemu to 75 złota, a dobrze postawiony może stać przez kilka, jak nie kilkanaście minut.

Dwie główne zasady dotyczące wizji:

1) Zawsze staraj się, aby mieć umieszczony czerwony totem na mapie.

2) Nigdy (w szczególnych sytuacjach dopuszczalne) nie dopuść, aby mieć naładowane dwa żółte totemy.



#2 One Trick Pony/Meta Slave/Mój sposób.

Dwie skrajne metody graczy na wbijanie wyższej dywzji:

a) One Trick Pony - generalnie są to osoby, które w 99%-100% gier grają jedną postacią. Zazwyczaj powinni być to bohaterowie rzadko wybierani, żebyśmy mogli grać nimi w każdym meczu. Jakie są tego zalety? Przede wszystkim osoby, które grają jedną postacią mają perfekcyjnie wyuczone jej mechaniki i mogą skupić się na innych rzeczach takich jak:

- ocenienie czy jesteśmy w stanie pokonać przeciwnika

- wyuczenie się gry przeciwko każdej postaci

- roamowanie

- dobijanie stworów

i wiele wiele innych...

b) Meta Slave - potocznie osoby, która podążają za postaciami, które są obecnie silne w takim patchu. Zazwyczaj tacy gracze powinni orientować się w grze, aby móc w dowolnym momencie wybrać najsilniejszego bohatera w danym momencie. Dodatkowo od jakiegoś czasu w lidze można spotkać przeróżne kombinacje np. Kai'sa Jungle/Braum Mid. Kayle top/Master Yi jungle itp.

Jakie są tego zalety? Przede wszystkim zwiększona szansa na wygraną. Nawet jeżeli jesteśmy dość przeciętnymi graczami, postać może nas poprowadzić do zwycięstwa.

Przykłady:

a) Jakiś czas temu Wukong na środkowej alei, tuż po wprowadzeniu Stormrazora osiągał prawie, że 60% współczynnika zwycięstw, co jest dość imponującym wynikiem.

b) Skarner/Sejuani tuż po aktualizacji dżunglerów.

i wiele wiele innych...

c) Mój sposób - wybierzcie sobie dwie postacie na każdą linię, które będzie wybierać w grach rankingowych. Pozwoli wam to na skupienie się na ważnych elementach rozgrywki, zamiast na ciągłym opanowywaniu kolejnych postaci.





#3 Nastawienie

Na pewno wielokrotnie wchodząc do gry większość z was zauważyła ciekawostkę od Riot Games, która brzmiała "Pozytywni gracze wygrywają o X% więcej gier".

Powiem Wam, że to faktycznie prawda. Będąc pozytywnie nastawionym do graczy znacząco poprawia ich grę. Krytykowanie ich natomiast prowadzi o osłabienia ich gry oraz skłonienie ich do niszczenia gry np. poprzez trollowanie, intowanie, bycie afk.

Pamiętajcie, że każdy może mieć gorszy dzień, a jeżeli macie problem z kontrolowaniem własnych emocji to wpiszcie komendę

/fullmute all

Na pewno oglądając streamerów zauważyliście, że dużo z nich wyłączą czat dla całej swojej drużyny, pozwala im się to skupić i zwyczajnie tracą mniej czasu na pisanie.

Mam do was gorącą prośbę jako człowiek i jako gracz. Starajcie się unikać używania sygnału znaku zapytania na sojuszniku, któremu się coś nie uda. To naprawdę sprawia, że grają gorzej i zwyczajnie będą mieli do was uprzedzenia do końca gry.



A Wy jakie macie metody na wbijanie dywizji? Jaka jest wasza obecna dywizja, a jaki jest Wasz cel? Koniecznie dajcie znać w komentarzu!



Powodzenia na Summoner's Rift!