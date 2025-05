( 7 ratings)

Jak nie zgubić się w kosmosie, czyli poradnik dla nowych graczy Warframe.

Witam, w tym poradniku chciałbym przedstawić aspekty gry i elementy z którymi muszą się zmierzyć gracze po raz pierwszy włączający grę, lub ci którzy skończyli na orbiterze i nie wiedzą co dalej ze sobą począć. Postaram się pomóc w wyborze pierwszego warframe'a, powiedzieć jak modować pukawki, oraz jak biegać po ścianach co jakiś czas ścinając głowę przeciwnika. Zapraszam do lektury. Zacznijmy od wyboru pierwszego warframe'a. Umiejętności będę się starał opisać jak najprościej, aby każdy mógł od razu załapać co każda umiejętność robi. Na początku do wyboru dostaniemy trzy pancerze:



-Excalibur, walczący w zwarciu wojownik siejący zniszczenie na polu walki, jako umiejętność pasywna zapewnia zwiększenie obrażeń do wszelkich broni białych jakich używa. Pod przyciskiem 1 nasza postać doskakuje do przeciwnika lub kilku i zadaje obrażenia swoim świetlnym mieczem (zaraz do niego przejdziemy). 2 powoduje oślepienie przeciwników dookoła na kilka sekund. Nasza 3 wystrzeliwuje włócznie które potrafią przybić przeciwników do ścian. Teraz kolej na naszą 4 czyli superumiejętność Excalibura. Nasza postać Dobywa miecza złożonego ze światła który przy atakach wystrzeliwuje również pociski w kształcie półksiężyca zadające obrażenia.



-Volt, wyjątkowo mobilna postać, również świetna do kontroli tłumu. Jego umiejętność pasywna powoduje, że Volt podczas poruszania się gromadzi ładunek elektryczny który zostaje zamieniony na obrażenia przy następnym ataku. 1 wystrzeliwuje błyskawice która przechodzi przez wrogów przed nami, ogłusza i zadaje obrażenia. 2 sprawia, że gwałtownie przyspieszamy, efekt zostaje nałożony również na sojuszników w pobliżu. Nasza 3 to tarcza

stojąca przez kilka sekund blokująca większość obrażeń, tarcza szybko znika, ale nie ma limitu przyjętego damage'a, dodatkowo można ją podnieść, wtedy jej powierzchnia się zmniejsza, a my strzelamy chodząc z nią. 4 jest bardzo podobna do naszej pierwszej umiejętności, z tym że atakujemy dookoła, na większym obszarze a obrażenia są większe i nakładane w czasie.



-Mag, jej umiejętność pasywna sprawia że przy skoku balistycznym pobliskie przedmioty zostają przyciągnięte. 1 przyciąga do ciebie przeciwników ogłuszając ich. 2 powoduje usidlenie celu i nakłada obrażenie, oraz przyciąga odłamki tworzone przez naszą 3 która osłabia wrogie tarcze i pancerze przeciwników, tworzy wcześniej wspomniane odłamki i odnawia tarcze nasze oraz sojuszników. 4 powoduje, że przeciwnicy są gwałtownie przyciągani do siebie.



To tyle jeśli chodzi o początkowy wybór, przejdźmy teraz do poruszania się.



Nie będę tutaj opisywał co robi każdy klawisz ale opisze parę przydatnych kombinacji.



-Jednorazowe wciśnięcie L.Shift wywoła przewrót w wybranym kierunku.

-L.Ctrl + Space spowoduje doskok w przód.

-L.Ctrl + E spowoduje wślizg i zada obrażenia dookoła nas.

-Przytrzymanie RMB przy ścianie przyklei nas do niej na pewien czas.

-Przytrzymanie RMB podczas lotu wywoła szybowanie.

-Wciśnięcie E w powietrzu wywoła skok balistyczny.



Teraz kolej na krótki poradnik dotyczący modowania, opiszę tu tylko sposób w jaki zakładać mody na przedmioty, nie zajmie dużo a na pewno wam pomoże.



1.Sprawdź w czym dana broń jest dobra, np: jaki typ obrażeń zadaje, jaką ma szanse na obrażenia krytyczne bądź szansę na status.

2.Wybierz odpowiednie mody, i ulepsz je na ile to możliwe.

3.Pamiętaj, aby dopasowywać mody do odpowiedniej polaryzacji.

4.Ciesz się znacznie lepszą giwerą.



Bum, niby takie proste, ale jak widzę jak niektórzy na broń która zadaje 20x więcej obrażeń tnących niż miażdżących, zakładają mody na obrażenia miażdżące, to to samo aż woła o pomstę do nieba.



Teraz czas na zdobywanie przedmiotów, czyli jakie misje robić aby zarobić w miarę przyzwoitym czasie, takie misje znajdziemy pod zakładką ALARMY, tam znajdziemy misje z których można dostać dodatkowe nagrody, jak kredyty, endo (potrzebne do ulepszania modów), schematy różnych elementów wizualnych, (głownie hełmów), oraz rzadkie zasoby. Jeżeli chodzi o wbijanie poziomu, każdy przedmiot można wbić do 30 poziomu, każdy poziom daje nam expa, jednak, nie można dostać expa maxując daną broń drugi raz, także należy co jakiś czas zaopatrzyć się w nową broń. Poziom najlepiej zdobywać na misjach oznaczonych symbolem Lotus (podobny do tego na ikonce gry) są to lokacje z misjami typu Endless, gdzie zawsze jest jakiś bonus do zdobywanego doświadczenia oraz zasobów.



To na tyle jeśli chodzi o mój poradnik, z taka wiedzą każdy nowy gracz spokojnie da sobie radę w tej grze, miłego ścinania głów załogantom Corpus.