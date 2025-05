J35A - War Thunder

J35A, znany również jako Saab 35 Draken, to odrzutowiec myśliwski w grze War Thunder. Został wprowadzony jako część drzewa szwedzkich sił powietrznych w 2020 roku. J35A to naddźwiękowy jednosilnikowy samolot, który był używany przez Szwedzkie Siły Powietrzne od lat 60. do początku XXI wieku. W tym artykule poznamy cechy i właściwości tego imponującego samolotu.

Historia

Saab J35 Draken został opracowany przez Saab, szwedzką firmę lotniczą i obronną, pod koniec lat 40. XX wieku, aby służyć jako zamiennik Saaba 29 Tunnan. Wariant J35A był pierwszą wersją produkcyjną samolotu, która weszła do służby w szwedzkich siłach powietrznych w 1959 roku.



W czasie swojej służby J35A był podstawowym odrzutowcem myśliwskim Szwedzkich Sił Powietrznych i odgrywał znaczącą rolę w obronie kraju. Został zaprojektowany jako wysoce zwrotny samolot, zdolny zarówno do przechwytywania z dużą prędkością, jak i do walki w zwarciu. Charakterystyczna konstrukcja podwójnego trójkąta skrzydła J35A zapewniała doskonałą siłę nośną przy dużych kątach natarcia, pozwalając na ciasne skręty i utrzymanie kontroli przy małych prędkościach.



Oprócz służby w szwedzkich siłach powietrznych, J35A był również eksportowany do Austrii i Finlandii. Samolot służył w austriackich siłach powietrznych do 2005 roku, natomiast fińskie siły powietrzne wycofały swoje ostatnie J35A w 2000 roku.



J35A został ostatecznie zastąpiony przez bardziej zaawansowane warianty J35D i J35F, które posiadały zmodernizowane silniki i awionikę. Pomimo wycofania z użytku, J35A pozostaje ukochanym samolotem wśród entuzjastów lotnictwa i jest nadal ceniony za swój unikalny projekt i imponujące osiągi.





Specyfikacja Techniczna

Saab J35A, znany również jako Draken, był jednosilnikowym, naddźwiękowym odrzutowcem myśliwskim, który był używany przez Szwedzkie Siły Powietrzne od lat 60. do początku XXI wieku. Samolot miał długość 15,35 metra, rozpiętość skrzydeł 9,42 metra i wysokość 3,89 metra. Napędzał go dopalający się silnik turboodrzutowy Volvo Flygmotor RM6C, który zapewniał maksymalny ciąg 79,6 kN.

J35A miał maksymalną prędkość Mach 2,0 i zasięg 2700 kilometrów. Mocny silnik i lekka konstrukcja pozwalały mu wznosić się z prędkością 210 metrów na sekundę i osiągać wysokość 18 000 metrów. Charakterystyczna konstrukcja podwójnego skrzydła delta zapewniała doskonałą siłę nośną przy dużych kątach natarcia, co pozwalało na ciasne skręty i utrzymanie kontroli przy małych prędkościach.

J35A był uzbrojony w cztery 30mm działka ADEN i mógł przenosić różne pociski, rakiety i bomby. Jego zaawansowana awionika obejmowała system radarowy, system wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni oraz zestaw do walki elektronicznej. Systemy i uzbrojenie J35A czyniły go potężnym samolotem, zdolnym do wykonywania misji powietrznych i naziemnych.

Oprócz służby w szwedzkich siłach powietrznych, J35A był również używany przez austriackie i fińskie siły powietrzne. Reputacja samolotu jako wysoce zwrotnego i wszechstronnego sprawiła, że był on popularnym wyborem dla krajów chcących zmodernizować swoje siły powietrzne w czasach zimnej wojny.





W Grze

W War Thunder, J35A jest najwyższej klasy odrzutowcem myśliwskim w drzewie technologicznym Szwedzkich Sił Powietrznych. Jest to wysoce zwrotny samolot, który doskonale radzi sobie w walce na bliskim dystansie i może przenosić różne rodzaje broni powietrze-powietrze i ziemia-powietrze.



J35A ma ocenę bojową 10.0, która jest najwyższą możliwą oceną w grze. Oznacza to, że może być porównywany jedynie z innymi samolotami z najwyższej półki, takimi jak F-4 Phantom II czy MiG-21. Pod względem prędkości i zwrotności, J35A jest jednym z najzdolniejszych samolotów w grze, z maksymalną prędkością 2,232 km/h i prędkością wznoszenia 210 metrów na sekundę.



Jedną z najbardziej unikalnych cech J35A w grze jest jego zaawansowany system radarowy, który może wykrywać wrogie samoloty na dużych odległościach i dostarczać pilotowi ważnych informacji dotyczących celowania. Samolot jest uzbrojony w cztery 30-milimetrowe działka ADEN, które mogą szybko poszatkować wrogie samoloty z bliskiej odległości. Może również przenosić różne rakiety powietrze-powietrze, w tym AIM-9B i RB24.



Ogólnie rzecz biorąc, J35A jest wymagającym, ale satysfakcjonującym samolotem do latania w War Thunder. Jego duża prędkość i zwrotność czynią go skutecznym myśliwcem w rękach doświadczonego pilota, a zaawansowana awionika i systemy uzbrojenia dają mu wyjątkową przewagę na polu walki.





Podsumowanie

Saab J35A Draken był bardzo wszechstronnym i sprawnym odrzutowcem myśliwskim, który służył w szwedzkich siłach powietrznych i innych siłach powietrznych na całym świecie. Jego charakterystyczne podwójne skrzydło w kształcie delty i mocny silnik czyniły go bardzo zwrotnym samolotem, który mógł wykonywać wiele misji, od przechwytywania z dużą prędkością po walkę z bliska. W War Thunder, J35A jest samolotem najwyższej klasy w drzewie technologicznym Szwedzkich Sił Powietrznych, z zaawansowanym systemem radarowym i potężnym uzbrojeniem, co czyni go trudnym, ale satysfakcjonującym samolotem do latania. Pomimo wycofania z aktywnej służby, J35A pozostaje uwielbianym samolotem wśród entuzjastów lotnictwa ze względu na swój unikalny projekt i imponujące osiągi.