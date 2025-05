IJN Akizuki - War Thunder

IJN Akizuki był japońskim niszczycielem, który został zaprojektowany i zbudowany podczas II wojny światowej. Znany był ze swoich wyjątkowych zdolności przeciwlotniczych i możliwości działania w różnych rolach, od eskortowania innych statków po angażowanie się w wojny powierzchniowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, projektowi, uzbrojeniu i osiągom IJN Akizuki.

Historia IJN Akizuki rozpoczęła się we wczesnych latach czterdziestych, kiedy to Cesarska Japońska Marynarka Wojenna dostrzegła potrzebę stworzenia nowego typu niszczyciela, który byłby w stanie zapewnić eskortę większym jednostkom, a jednocześnie służyłby jako silna platforma przeciwlotnicza. IJN Akizuki był jednym z rezultatów tych starań. Okręt został zbudowany w sierpniu 1940 roku, a zwodowany w lipcu 1941 roku. Został oddany do użytku w sierpniu 1942 roku i natychmiast wysłany do ochrony japońskich konwojów na Pacyfiku. Podczas swojej służby IJN Akizuki brał udział w kilku dużych starciach morskich, w tym w bitwie na Morzu Filipińskim i w bitwie w Zatoce Leyte. Pomimo imponujących możliwości, IJN Akizuki nie był w stanie odwrócić losów wojny na korzyść Japonii i został stracony w walce pod koniec 1944 roku.IJN Akizuki miał wyporność 2 700 ton, długość 134,2 metra i szerokość 11,6 metra. Jego elektrownia składała się z czterech kotłów Kampon, które napędzały dwie turbiny zębate, wytwarzające łącznie 52 000 koni mechanicznych. Dzięki temu okręt osiągał maksymalną prędkość 33 węzłów. Uzbrojenie okrętu składało się z ośmiu dział 100 mm, czterech podwójnie montowanych dział przeciwlotniczych 25 mm oraz do 28 torped typu 93 "Long Lance". IJN Akizuki miał załogę składającą się z 323 oficerów i marynarzy.W projekcie okrętu priorytetem były możliwości przeciwlotnicze, a działa głównej baterii rozmieszczone były w unikalnej konfiguracji z czterema wieżyczkami umieszczonymi w dwóch parach na dziobie i rufie. Pozwoliło to na uzyskanie szerszego pola ostrzału i lepsze śledzenie celów powietrznych. Dodatkowo okręt został wyposażony w zaawansowane systemy kierowania ogniem i radar, aby zwiększyć jego skuteczność w tej roli. Kadłub IJN Akizuki został również zaprojektowany z długim, wąskim profilem i wysokim dziobem, aby poprawić jego zdolność do utrzymywania się na morzu w trudnych warunkach.W grze IJN Akizuki jest niszczycielem IV rangi japońskiego drzewa morskiego. Jego wyporność wynosi 2 610 ton, długość 134 metry, a szerokość 11,6 metra. Okręt napędzany jest czterema kotłami Kampon i dwoma turbinami zębatymi, wytwarzającymi łącznie 52 000 koni mechanicznych. Dzięki temu okręt osiąga maksymalną prędkość 33 węzłów.Okręt uzbrojony jest w osiem dział morskich 100 mm typu 98, cztery podwójnie montowane działa przeciwlotnicze 25 mm typu 96 oraz cztery torpedy 610 mm typu 93. Działa głównej baterii rozmieszczone są w czterech wieżyczkach, dwóch na pokładzie dziobowym i dwóch na pokładzie rufowym, co pozwala na szerokie pole ostrzału i szybkie namierzanie wrogich jednostek. Dodatkowo okręt posiada zaawansowane systemy kierowania ogniem, w tym radar i dalmierze, które pomagają mu w precyzyjnym trafianiu we wrogie okręty i samoloty.IJN Akizuki posiada w grze załogę składającą się z 301 marynarzy i oficerów. Jest to wszechstronny okręt, który może pełnić wiele ról, w tym eskortę, obronę przeciwlotniczą i atakowanie wrogich statków. Jego potężne uzbrojenie, doskonała prędkość i zwinność czynią go groźnym przeciwnikiem na pełnym morzu.Podsumowując, IJN Akizuki był japońskim niszczycielem, który został zaprojektowany i zbudowany podczas II wojny światowej. Był znany ze swoich wyjątkowych zdolności przeciwlotniczych i zdolności do działania w różnych rolach. Okręt brał udział w kilku dużych starciach morskich, w tym w bitwie na Morzu Filipińskim i bitwie w Zatoce Leyte, zanim został stracony w walce pod koniec 1944 roku. W rzeczywistości IJN Akizuki miał wyporność 2.700 ton, długość 134,2 metra i szerokość 11,6 metra, natomiast w grze War Thunder jest niszczycielem IV rangi japońskiej marynarki wojennej o wyporności 2.610 ton, długości 134 metrów i szerokości 11,6 metra. Uzbrojony jest w osiem dział morskich 100mm Typ 98, cztery podwójnie montowane działa przeciwlotnicze 25mm Typ 96 oraz cztery torpedy 610mm Typ 93.