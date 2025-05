Hs 129 B-2 (Rumunia) - War Thunder

Henschel Hs 129 B-2 to niemiecki samolot do ataku naziemnego, który był szeroko stosowany podczas II wojny światowej. Samolot ten został zaprojektowany specjalnie do roli ataku naziemnego i był silnie uzbrojony, co czyniło go groźnym przeciwnikiem dla każdego celu naziemnego. Jednak wiele osób może nie wiedzieć, że Rumunia używała zmodyfikowanej wersji tego samolotu podczas wojny. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Hs 129 B-2 (Rumunia), jego historii, uzbrojeniu, osiągom i rozgrywce w War Thunder.

Henschel Hs 129 został zaprojektowany na początku lat 30. jako odpowiedź na prośbę armii niemieckiej o dedykowany samolot do ataku naziemnego. Pierwszy prototyp, Hs 129 V1, poleciał w 1939 roku, a wersja produkcyjna, Hs 129 B-1, weszła do służby w 1941 roku. Samolot ten, z silnie opancerzonym kokpitem i potężnym uzbrojeniem, był dobrze przystosowany do roli samolotu szturmowego.Rumunia, sojusznik Niemiec w czasie wojny, otrzymała w 1943 roku kilka samolotów Hs 129 B-2. Samoloty te zostały zmodyfikowane o szereg cech charakterystycznych dla Rumunii, w tym o chłodnicę brzuszną, wydłużone osłony silnika i rumuńskie oznaczenia narodowe. Hs 129 B-2 (Rumunia) był używany głównie w misjach naziemnych na froncie wschodnim, gdzie okazał się zdolnym i skutecznym samolotem.Hs 129 B-2 (Rumunia) był jednomiejscowym, dwusilnikowym samolotem o rozpiętości skrzydeł 14,20 metra i długości 9,75 metra. Miał maksymalną masę startową 6.580 kg i był napędzany dwoma chłodzonymi cieczą, odwróconymi silnikami V-12 produkującymi 900 koni mechanicznych każdy.Jedną z najbardziej uderzających cech Hs 129 B-2 (Rumunia) było jego ciężkie uzbrojenie. Wyposażony był w dwa 20mm działa MG 151/20 strzelające przez piastę śmigła, dwa 7,92mm karabiny maszynowe MG 17 zamontowane w skrzydłach oraz 30mm działko MK 101 strzelające przez dolną część kadłuba. Samolot mógł przenosić do 500 kg bomb lub pojedyncze działko 37 mm BK 3,7 do zadań przeciwpancernych.Hs 129 B-2 (Rumunia) miał maksymalną prędkość 420 km/h na wysokości 6.000 metrów i zasięg 1.200 km. Jego pułap serwisowy wynosił 8.500 metrów, a prędkość wznoszenia 6,3 metra na sekundę.Jeśli chodzi o możliwości obronne, Hs 129 B-2 (Rumunia) miał silnie opancerzony kokpit, chroniący pilota przed ogniem broni strzeleckiej i odłamkami pocisków. Jego kadłub był również opancerzony, zapewniając pewną ochronę przed ostrzałem z ziemi.Hs 129 B-2 (Rumunia) był dobrze zaprojektowanym samolotem do ataku naziemnego, zdolnym do zadawania niszczących ciosów wrogim celom naziemnym. Jego ciężkie uzbrojenie i opancerzenie czyniły go groźnym przeciwnikiem na polu walki.W grze War Thunder, Hs 129 B-2 (Rumunia) to samolot naziemny premium dostępny dla graczy w drzewku niemieckiego lotnictwa. Jest to samolot klasy Tier II z battle ratingiem 3.3.W grze Hs 129 B-2 (Rumunia) zachowuje się podobnie do swojego realnego odpowiednika. Jest silnie uzbrojony, z niszczącą kombinacją działek i karabinów maszynowych. Jego 30mm działo MK 101 jest szczególnie skuteczne przeciwko silnie opancerzonym celom naziemnym, takim jak czołgi i bunkry.Hs 129 B-2 (Rumunia) nie jest jednak szczególnie szybki ani zwrotny, przez co może być podatny na ataki wrogich myśliwców. Jego ciężki pancerz zapewnia pewną ochronę przed ostrzałem z ziemi, ale w niewielkim stopniu chroni samolot przed atakami z powietrza.Ogólnie rzecz biorąc, Hs 129 B-2 (Rumunia) to potężny samolot do ataku naziemnego w War Thunder. Jego ciężkie uzbrojenie i opancerzenie sprawiają, że dobrze nadaje się do niszczenia celów naziemnych, ale jego niska prędkość i brak zwrotności może sprawić, że będzie on kaczką do siedzenia dla wrogich myśliwców.Hs 129 B-2 (Rumunia) był ciężko uzbrojonym samolotem naziemno-ataktycznym, który był używany przez Rumunię podczas II wojny światowej. Był wyposażony w potężną kombinację działek i karabinów maszynowych, co czyniło go groźnym przeciwnikiem na polu walki. Ciężki pancerz samolotu zapewniał pewną ochronę przed ostrzałem z ziemi, ale był bezbronny wobec wrogich myśliwców ze względu na małą prędkość i brak zwrotności.W War Thunder, Hs 129 B-2 (Rumunia) jest potężnym samolotem do ataku naziemnego, który jest dobrze przystosowany do niszczenia celów naziemnych. Jego ciężkie uzbrojenie czyni go niszczycielskim przeciwnikiem, ale jego mała prędkość i brak zwrotności może sprawić, że będzie podatny na ataki wrogich myśliwców.Ogólnie rzecz biorąc, Hs 129 B-2 (Rumunia) był dobrze zaprojektowanym i skutecznym samolotem szturmowym, który odegrał ważną rolę w II wojnie światowej. Jego dziedzictwo żyje w War Thunder, gdzie gracze mogą doświadczyć mocy i zniszczenia tego potężnego samolotu.