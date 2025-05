( 1 ratings)

Historia serii call of duty.

Kto 2 lata temu przypuszczał że taka marka jak call of duty powróci do starszych okresów ? No właśnie napiszę dziś o serii call of duty i jej historii.

Marka call of duty zaczeła się od pierwszej części ale to część druga jest przez wielu najbardziej chwalona.Głównie te dwie początkowe części są podobne ale dwójka jak dla mnie była lepsza. Dwie pierwsze części opowiadały o konfliktach drugiej wojny światowej i jedynka i dwójka miały wyborny klimat. W 2007 roku zostało wypuszczone call of duty modern warfare fabuła gry lekko działa się w przyszłości ale znów gra była wyborna i gra miała bardzo dobrą fabułę. Niestety potem robiło się gorzej i były coraz większe skoki w przyszłość choć call of duty modern warfare 2 i 3 i call of duty black ops 1 i 2 trzymały poziom ale od call of duty ghost była najgorszą częścią serii. Call of duty ghost miało słabą fabułe i cliffhanger sugerujący że będzie kolejna odsłona ghost ale jeszcze nie została zapowiedziana i nie wiadomo czy wyjdzie kontynuacja call of duty ghost. Potem wyszło call of duty advanced warfare które było lepsze od ghost ale gorsze od black ops 2. Później wyszło black ops 3 które miało świetny multiplayer ale fatalną kampanię. Ostatnią wydaną częścią na razie to call of duty infinite warfare które przegrało z konkurencyjną marką batlefield . Ogólnie seria call of duty zachwyciła drugą wojną światową by potem odlecieć w przyszłość i robić call of duty w kosmosie. Dzisiaj została zapowiedziana nowa odsłona która ma być powrotem do korzeni i mam nadzieję że to będzie odrodzenie serii.