Historia serii Assassin's Creed cz.3

Trzecia a zarazem ostatnia część o historii serii Assassin's Creed. W tym artykule opisze trzy pozostałe odsłony serii. Miłego czytania !





Assassin's Creed: Syndicate



W dziewiątej już odsłonie serii Assassin's Creed przenosimy się niecałe siedemdziesiąt lat później w porównaniu do poprzedniczki, a dokładnie 1868 roku do Londynu podczas tak zwanej Epoki Wiktoriańskiej. Twórcy postawili na niecodzienny pomysł dając nam do dyspozycji nie jednego lecz dwóch bohaterów, czyli bliźniaków Jacoba i Evie Frye. Twórcy zadbali również o to by postacie nawzajem się uzupełniali. Od samego początku rozgrywki mocno zostały pokazane charaktery bohaterów, Jacob bardziej wyrywczy, skłonny do zrobienia totalnej rozróby i rzadko uwzględnia pomysły swojej siostry która względem Jacoba woli działać po cichu bez wygłupów. Gra świetnie oddaje klimat wiktoriańskiego Londynu który w tamtych latach było przemysłowym imperium, liczne fabryki w których to roiło się od ludzi zmuszanych do tej ciężkiej pracy czy nawet dzieci. Dodatkowego klimatu dodaje też możliwość prowadzenia gangu Jacoba która ma na celu wskrzesić bunt u ludzi przymusowo pracujących w fabrykach. Oczywiście w grze pojawiają się znane z historii postacie oraz charakterystyczne londyńskie budowle. Jedną z nowości było pojawienie się specjalnej linki która umożliwia wejście na szczyt budynku dosłownie w kilka sekund. Ma to oczywiście swoje plusy, ponieważ w grze występują bardzo szerokie ulice dzięki czemu nie zawsze jesteśmy w stanie przeskoczyć z jednego dachu na drugi, ale zarazem taka metoda pozbawia w pewnym stopniu uroku serii.

Assassin's Creed: Origins

Po dwóch latach po wydaniu Assassin's Creed: Syndicate przyszedł czas na nową odświeżoną wersje gry. Gracze po latach narzekania na dużą powtarzalność i znikome zmiany względem kolejnych części w 2018 roku doczekali się nowej odświeżonej, wprowadzającej sporo zmian kolejnej odsłony z tej serii. Główny bohater, Bayek jest tak zwanym Medżajem, czyli jednym z nielicznych obrońców samego faraona. Wspomniani wcześniej obrońcy faraona dawno temu przestali opiekować się głową państwa, i bardziej zaczęli żyć jak najemnicy. W porównaniu do poprzednich odsłon kiedy to realia stopniowo się zmieniały pokazując przy tym postęp świata to tym razem seria poszła całkowicie w drugą stronę prezentując na w Origins starożytny Egipt, w którym to zostało początki miało słynne bractwo asasynów.

Assassin's Creed: Odyssey

Ostania odsłona serii mająca premierę dosłownie parę miesięcy temu. Akcja gry została przeniesiona do starożytnej Grecji podczas słynnej wojny peloponeskiej. W grze wcielamy się w zwykłego najemnika Aleksiosa bądź Kassandre. Nasz bohater jest wnukiem samego króla Leonidasa, lecz pomimo niefortunnych wydarzeń nasz bohater zostaje wygnany ze Sparty. Twórcy dzięki dobrze opracowanym mechanikom w Assassin's Creed: Origins mogli skupić się głównie na misjach pobocznych i fabule gry. Tak też się stało, fabuła jest nieliniowa i ciekawa trwająca dobre kilkadziesiąt godzin. Twórcy mocno podkreślają że jest to gra w stu procentach RPG co zdecydowanie wypadło nie najgorzej.