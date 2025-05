Historia serii Assassin's Creed cz.2

Druga część o historii serii Assassin's Creed w tym artykule opisze następne cztery odsłony serii. Miłego czytania !



Assassin's Creed 3

Chronologicznie piąta odsłona popularnej serii zapoczątkowanej w 2007 roku. Tym razem realia w jakich gramy zdecydowanie się zmieniły i zostały przeniesione setki lat później, a mianowicie w lata 1753-1783 w Stanach Zjednoczonych kiedy to trwała walka pomiędzy kolonialistami a Indianami. W grze wcielamy się w Connora którego ojcem jest wysokiej rangi kolonialista a matką Indianka. W wyniku tamtejszych walk, wioska w której zamieszkuję Connor i jego matka zostaje spalona przez jedyna bliska mu osoba umiera. Młody Connor poświęca wiele lat na ciężki trening po czym w końcu postanawia się zemścić. Świat gry jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany w odróżnieniu do poprzednich odsłon. Podczas zabawy jesteśmy w stanie odwiedzić słynne amerykańskie miasta jak Boston czy Nowy Jork, oraz rozległe tereny leśne. Nie brakuje też słynnych postaci i wydarzeń historycznych, miedzy innymi spotkać można będzie Jerzego Waszyngtona jak i wziąć udział w tak zwanej ,,bostońskiej herbatce’’ .





Assassin's Creed IV: Black Flag

W grze przyjdzie nam zagrać początkującym piratem, Edwardem Kenway’em który nie chce prowadzić nudnego, biednego życia. W jednej z pierwszych scen ukazuje się nam retrospekcja w której to główny bohater rozmawia ze swoja dziewczyną, mówi jej o swoich planach, a mianowicie o wyruszeniu w morze w poszukiwaniu dużego zarobku. W stosunku do tej gry mam tylko jedno zdanie, jest to wyśmienita gra o piratach ale słaba o asasynach. Fabuła gry, powiedział bym, dzieli się na dwa wątki. Pierwszy wątek dotyczy walki z Templariuszami, drugi zaś opowiada zdecydowanie ciekawszą historię o piratach. Zacięte walki morskie u boku słynnych piratów między innymi Czarnobrodego który w grze jest najbliższych przyjacielem Edwarda, to jest piękno tej gry. Świat gry w tej części jest jednym z największych jakie kiedykolwiek zostały stworzone. W trakcie rozgrywki głównie pływamy po Morzu Karaibskim ale nie brakuje beztroskiego biegania po budynkach w największych miastach Karaibów takich jak Hawana, Nassau czy Kingston.





Assassin's Creed: Rogue

Siódma część serii opowiadająca odwieczną walkę tytułowych Asasynów z Templariuszami. Głównym bohaterem gry jest Shay Patric Cormac, asasyn który w wyniku niefortunnych zdarzeń porzucił bractwo i sprzymierzył się z templariuszami. Akcja gry rozgrywa się w trakcie Wojny Siedmioletniej w XVIII w. Produkcja praktycznie nie różni się niczym w odróżnieniu do poprzedniczki, znów mamy swój okręt i bitwy morskie lecz tym razem nieco ciekawsze podejście do rozgrywki. Niestety gra tworzona była w tym samym momencie co następna odsłona, Assassin's Creed: Unity. Okazało się to dużym błędem ze strony twórców ponieważ zaniedbało po części obie gry, chociaż Rogue trzyma się nawet nieźle w porównaniu do Unity, ale o tym za chwilę.





Assassin's Creed: Unity

Pierwsza gra serii wydana na konsole nowej generacji, a zarazem ich test sprawnościowy. Akcja została umiejscowiona w Paryżu, dokładnie w 1789 roku czyli można by było powiedzieć najkrwawszym roku w historii Francji. Arno Dorian, tak nazywa się nasz główny bohater tej odsłony. Po utracie swojej najbliższej mu osoby Arno przez wiele lat prowadzi życie cwanego oszusta. W wyniku niefortunnych wydarzeń nasz bohater trafia do solidnie strzeżonego więzienia, co okazuję się diametralną zmianą w jego życiu. Z czasem Arno postanawia wstąpić w szeregi bractwa asasynów by dowiedzieć się kto stoi za zbrodnią dokonaną przed latami i oczywiście dokonać zemsty, zdecydowanie przed rozegraniem Unity warto zagrać w Rogue ponieważ lepiej będzie zrozumieć początek gry. Paryż został odwzorowany wyśmienicie co jest zresztą cechą charakterystyczną serii. Parkour został zdecydowanie poprawiony co umożliwia szybsze poruszanie się po mieście, lecz zmianie uległ też system walki przez co nie opiera się on jedynie na wyprowadzaniu kontrataków.