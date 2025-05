( 7 ratings)

Historia Assassin's Creed Ubisoftu

Seria gier assassin's creed jest wam pewnie znana zwłaszcza za granicą .



Czy gra jest ciekawa?

Kiedy się to wszystko zaczeło ?

Która wersja gry była najciekawsza według mnie

Ile jest wersji gry ?

Dzięki której wersji gry nabrała ona sławy ?



Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule



Według mnie gra jest ciekawa . Gra posiada wielu fanów w Polsce jak i na świecie .

Moim zdaniem powinni utrudnić nieco rozgrywkę pod względem walki i większą ilością misji jak i akcji poboczynych . Assassin's Creed na prawdę ma potencjał . Od pierwszych chwil grania poczułem się na prawdę jak bym był w tamtych czasach . Gra oferuje na prawdę wiele ciekawych historii .



Kiedy to wszystko się zaczeło ?



Pierwsza odsłona serii zapoczątkowana została 13 listopada 2007 roku i była pierwszą i ostatnią wersją gry z polskim dubbingiem . Historia opowiadała o Altairze pra przodkiem Desmonda . Były też pierwsze wersje na konsole przenośne jak i stacjonarne jednak nie były tak ciekawe jak pierwsza odsłona serii na komputer stacjonarny . Gra jak na swoje czasy wtedy miała bardzo duże wymagania i ciężko było zagrać w Assassin's Creeda człowiekowi ze słabym sprzętem .



Która wersja gry była najciekawsza według mnie



Według mnie najciekawszą odsłoną serii był Assassin's Creed 4 Black Flag . Opowiadał on ciekawą momentami wzruszającą opowieść o piratach . Podobała mi się grafika i fabuła czego chcieć więcej ?



Ile jest wersji gry ?



Jest dziewięć pecetowych wersji począwszy od assassin's creed 1 aż do assassin's creed sidnicate . Wszystkie odsłony gry mają podobny system walki jest już jak na te czasy nie co przestarzały ale nadal grywalny . Myślę że nie którym fanom serii to przeszkadza a nie którym nie , ja jestem wśród tych którym to nie przeszkadza bo system walki według mnie nie musi być ciekawy tylko historia jaką gra opowiada .



Dzięki której wersji gry nabrała ona sławy?



kiedyś czytałem dużo na forach internetowych że fanom najbardziej podobała się druga odsłona serii i myślę że to po części prawda ponieważ zdecydowanie od pierwszej odsłony różniła się znacznie grafiką jak i systemem grania a tagże inną wciągającą historią . Mi aż tak nie przypadła do gustu ponieważ było trochę monotonnie ale miała fajną fabułę i to przebijało tą monotonność .



Myślę że gra ma potencjał i wkrótce gdy Ubisoft wyda nową wersję gry się o tym przekonamy :)