Gry Star Wars na Roblox

W tym artykule przedstawię Wam kilka bardzo fajnych gier na platformie Roblox, które rozgrywają się w uniwersum Star Wars. Zapraszam do czytania.

Jest to gra, w której musimy walczyć po stronie rebelii lub imperium. Jest to odzwierciedlenie serii gier Star Wars: Battlefront. Gra oferuje nam kilka różnych map, na których możemy rozgrywać pojedynki w różne sposoby. Pierwszym sposobem jest przejmowanie punktów, drugim jest zabijanie przeciwników, a trzecim trybem jest przejmowanie flagi. Gra oferuje nam wachlarz postaci, których możemy używać do walki. Niestety kilka jest jako gamepass i trzeba wydać robuxy. Każda postać ma charakterystyczne dla siebie pistolety. Na początku mamy jeden podstawowy pistolet dla postaci, a następnie możemy za monety kupować inne. Niestety takie postacie jak Mandalorianin są według mnie p2w, bo taka postać jest w stanie zabić za jednym strzałem, a nie każdy może jej używać, bo jest za robuxy. Podczas każdego typu rozgrywki na mapie mogą się pojawiać ulepszenia, dzięki którym możemy zamienić się chociażby w Darth Vadera, inkwizytora lub mistrza Jedi. Gdyby tylko w grze nie było aż tak bardzo widocznego p2w to gra byłaby wręcz idealna, ale psuje to jednak grę.Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra polegająca na roleplay. W grze możemy przebrać się za prawie każdą postać z Gwiezdnych Wojen lub stworzyć własną unikatową postać. W grze mamy dostępny spory wachlarz różnego typu blasterów. Możemy zebrać ekipę do grania i staczać razem potyczki jako Jedi i Sithowie. W grze mamy dostępnych wiele planet, na których jest przynajmniej po trzy różne miejscówki do tworzenia roleplay. Podczas rozgrywki możemy użyć gamepassów, które mogą ją bardzo wzbogacić. jednym z nich (moim ulubionym) jest możliwość pojawiania latających statków.Jest to gra, w której musimy walczyć z przeciwną drużyną na różnego typu statkach. Gra nie jest już tak bardzo rozbudowana jak jej poprzednicy, ale stwierdziłem, że należy jej się jednak uwaga. Jest ona całkiem podobna do gry Star Wars: Squadrons. W grze mamy dostępne kilka popularniejszych statków. Myślę, że naprawdę warto jest przynajmniej spróbować w to zagrać.Mam nadzieję, że zainteresowałem was przynajmniej jedną z gier i że w przyszłości zagracie w nie. Niech moc będzie z wami.