Gry godne polecenia na robloxie!

Przedstawię oraz opisze godne polecenia gry na platformie roblox. Miłego czytania!

1. Lumber tycoon 2

2.Daa Hood

Dziękuję za przeczytanie artykułu! Gry polecam z własnego doświadczenia.

Celem gry jest rąbanie drzew, sprzedaż drewna oraz zakup przedmiotów i wyposażenia. Są pojazdy do kupienia i możesz kupić tartak, aby zwiększyć wartość swoich desek. Gra ma również obsługę kontrolera, jeden z liderów w tej innowacji ma również kilka tajnych lokalizacji.Gra ma wiele obszarów do odkrycia, takich jak wulkan, tajga i labirynt. Gracze mają możliwość tworzenia i dostosowywania własnych unikalnych struktur, które mogą budować na swojej ziemi.W grze jest wiele rodzajów drzew. Aby ściąć drzewo, musisz zdobyć i użyć siekiery. Po zdobyciu siekiery użyj lewego przycisku myszy, aby rąbać siekierą. Jeśli siekiera rąbie pień lub gałęzi drzewa, pozostawi czarny ślad. Czarny znak powoli zwiększa swoją długość do linii, gdy uderzasz w drzewo bardziej w tym samym miejscu. Kiedy czarny znak dociera na drugą stronę, drzewo spada.Kłody mogą być zrzucane na przenośniki taśmowe po prawej stronie Wood 'R' Us za pieniądze lub mogą być zamienione na deski przez tartak w bazie gracza, a następnie przywiezione na giełdę, aby sprzedać je za jeszcze więcej pieniędzy.Lumber Tycoon 2 - Wood-R-Us.pngSklepy sprzedają graczom różne przedmioty, aby mogli awansować lub ozdobić swoją bazę. Obecnie w grze znajduje się 7 sklepów, a najbardziej znanym sklepem, znajdującym się tuż przed punktem odrodzenia, jest Wood R Us. Sprzedaje wiele przedmiotów, których będą potrzebować zarówno początkujący, jak i profesjonaliści, od siekier po plany, tartaki po elementy okablowania itp. Inne sklepy to Fancy Furnishings, Boxed Cars, Fine Arts Shop, Link's Logic i Bob'shack.Da Hood to gra fabularna stworzona przez Da Hood Entertainment. Gra toczy się w środowisku subkultury gangów, w którym gracze mogą zostać oficerem lub stać się przestępcą, aby stać się częścią gangu.Gracze w grze mogą zbierać gotówkę w grze. Pozwoli im to zbierać różne bronie używane do ataku lub obrony przed graczami. Gracze mogą również odgrywać role oficerów lub przestępców. Rolą oficerów jest aresztowanie przestępców, podczas gdy przestępcy pracują nad obrabowaniem banków i sklepów. Gracze, którzy chcą wykonać inne cele w grze, mogą również wyrzeźbić mięśnie na siłowni. Jeśli gracz chce zmniejszyć swoją masę mięśniową, może jeść sałatę, aby to zrobić.