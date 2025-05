Fortnite: Sezon 13 - co nas czeka?

Sezon 13. Fortnite trwa już od ponad tygodnia i wiemy już całkiem o całkiem sporej ilości rzeczy, które dojdą do gry w ciągu tych kilku miesięcy. Będą to nowe miejscówki odkrywające się z czasem, nowe pojazdy i wiele więcej. W tym artykule opiszę wszystko, co na pewno, bądź prawdopodobnie – według przecieków – dojdzie do rozgrywki w 3. sezonie rozdziału 2.

Nowy pojazd – samochód

Zwiastun karnetu bojowego na 13. sezon Fortnite pokazał nam nowy rodzaj pojazdu – samochody. Oczywiście nie jest to nowość na wyspie, ponieważ auta i ciężarówki pojawiają się na mapie jako źródło metalu. Będą one jednak funkcjonalne. Epic Games potwierdziło, że taki pojazd faktycznie pojawi się w Fortnite, ale dopiero gdy poziom wody całkowicie opadnie. Patrząc na długość sezonu i ilość etapów odsłaniania mapy, może to nastąpić za około 8 tygodni. Wtedy też te pojazdy będą do naszej dyspozycji. Leakerzy odkryli jednak, że na mapie będzie pojawiać się od 1 do 10 samochodów, którymi możemy się poruszać. Będą to prawdopodobnie oddzielne modele od tych, które do tej pory widzieliśmy na wyspie. W plikach znajdują się również nieco bardziej szczegółowe informacje jak np. zużycie paliwa czy wytrzymałość danego samochodu. W grze pojawią się cztery typy nowych pojazdów:

Ciężarówki - 1200 punktów wytrzymałości; zużycie 0,3 punktów paliwa na sekundę; napełnianie zbiornika 10-ioma punktami paliwa na sekundę

Duże auta – 1200 punktów wytrzymałości; zużycie 0,75 punktów paliwa na sekundę; napełnianie zbiornika 9-ioma punktami paliwa na sekundę

Średnie auta – 1000 punktów wytrzymałości; zużycie 0,5 punktów paliwa na sekundę; napełnianie zbiornika 5-ioma punktami paliwa na sekundę

Małe auta – 800 punktów wytrzymałości; zużycie 0,375 punktów paliwa na sekundę; napełnianie zbiornika 5-ioma punktami paliwa na sekundę

W związku z tą nowością, stacje benzynowe mogą stać się funkcjonalne – to dzięki dystrybutorom paliwa będziemy mogli napełnić zbiornik naszego pojazdy.









Nowe miejscówki

Oprócz tego, że wraz z opadaniem poziomu wody, odkrywać się będą zmienione, stare miejscówki, dojdzie także do pojawienia się nowych. Na chwilę obecną możemy przewidzieć tylko dwie nowe, większe lokacje. Teorie na ich temat powstały na podstawie tego, w jaki sposób wyglądały nowe miejscówki w poprzednim sezonie. Lokacje takie jak Agencja, Jacht, Platforma, Grota czy Rekin zamieszkiwały postacie dostępne dla graczy w karnecie bojowym. W tym sezonie jest podobnie – Fortyllę, Koci Kącik i Władze zamieszkują skiny z karnetu. Nie są to jednak wszystkie postacie, a zaledwie ich część. Na nową miejscówkę czeka m. in. Siona. Wkrótce do odblokowania będzie również skin Aquamana, który – prawdopodobnie – na podobnej zasadzie jak Deadpool w 12. sezonie, otrzyma własną miejscówkę. Nazwy plików gry idealnie pasują do lokacji, które mogłyby należeć do Aquamana i Siony. Są to:

Strefa Katastrofy, w której ma znaleźć się rozbity statek kosmiczny. Patrząc na to, że Siona jest astronautką, na co wskazuje jej strój i plecak w kształcie księżyca, ta miejscówka mogłaby do niej należeć. W końcu na zdjęciu karnetu bojowego pojawia się statek kosmiczny, na której stoi właśnie ta postać.

Atlantyda, która mogłaby pojawić się wraz z wprowadzeniem skina Aquamana do gry. Znamy nawet jej prawdopodobną lokalizację, a konkretniej dno oceanu pod wielkim wirem.

Nowe przedmioty

W ostatniej aktualizacji, która nie została w żaden sposób oznaczona, ponieważ głównie optymalizowała grę, wprowadzono jeden przedmiot, który leakerzy odkryli już na początku sezonu. Mowa tu o słoiku ze świetlikami, który po wyrzuceniu podpala teren, pobliskie budowle oraz graczy.







Nie jest to jednak jedyny przedmiot, który miałby zostać dodany do gry. W puli nowych broni pojawia się także wyrzutnia rac, która miałaby podpalać teren i jednocześnie zadawać obrażenia graczom oraz zwykły grappler. Niedawno leakerzy odnaleźli również kodową nazwę nowej pompy. Nie wiemy o niej zbyt wiele oprócz tego, że może być powiązana z ogniem, czyli prawdopodobnie jej pociski będą podpalać graczy i budowle. Może ona nie trafić do gry zbyt szybko, podobnie jak było z ładowaną pompą, o której pierwsze wzmianki w plikach gry pojawiały się jeszcze w pierwszych tygodniach poprzedniego sezonu, a została ona finalnie dodana dopiero po kilku miesiącach.