Fortnite: Sezon 13 - ciekawostki

Obecny sezon Fortnite pod nazwą „Wodowanie” wprowadził do gry wiele nowości jak np. zalana mapa, rekiny, nowe bronie oraz przywrócenie niektórych starszych przedmiotów. Skrywa on także wiele sekretów i ciekawostek, o których myślę, że warto byłoby wspomnieć. W tym artykule wypiszę wszystkie interesujące informacje dotyczące tego co otrzymaliśmy do tej pory, jak i tego co jeszcze nas czeka.

Mapa

Na mapie znajduje się niewielka łódź, która co mecz znajduje się w innym, losowym miejscu. Powodem do tak nieprzewidywalnego pojawiania się jej jest zapewne łup, który możemy na niej znaleźć. Jest to skrzynia zrzutu, mnóstwo zwykłych skrzynek i beczki z siorbem, które starczą na zdobycie całego paska osłony.

Grota nie będzie już dostępna do zwiedzania. Jak możemy zauważyć – w jej wnętrzu znajduje się woda. Niestety wszystkie struktury znajdujące się wewnątrz miejscówki zostały usunięte, ponieważ woda nie ma jak stamtąd wypłynąć.

Losy Rekina również nie potoczyły się zbyt dobrze. Dzięki Leakerom wiemy, że miejscówka ta została prawie całkowicie zniszczona – pęknięte ściany, porozrzucane meble i masa glonów. Przynajmniej Rekin nie został usunięty całkowicie z mapy i po obniżeniu poziomu wody będziemy mogli znów go zwiedzać, tyle że w nieco innej odsłonie.

Prawie całkowicie zalaną miejscówką są także Skaliste Skarpy. Nie są one jednak tak zniszczone jak Rekin. Twórcy dorzucili do nich jedynie kilka glonów i porozrzucali niektóre przedmioty i pojazdy.

Leakerzy odkryli, że w grze pojawi się 8 etapów opadania wody. Patrząc na długość sezonu, poziom wody będzie zmniejszać się co tydzień. Niektóre z etapów, bądź każdy z nich, odsłoni nowe miejscówki na mapie.

Z plików gry wynika, że w grze pojawią się jakieś wodospady, a nieopodal nich – ruiny. Chodzą plotki, że będzie to Atlantyda, czyli miejscówka Aquamana. To właśnie ta postać mogłaby otrzymać swoje miejsce na mapie, podobnie jak było z Deadpoolem. W końcu Aquaman również jest specjalnym skinem w karnecie.

Leakerzy opublikowali także posty, w których pokazują, że niektóre pliki gry są nazwane miejscem katastrofy statku kosmicznego. Być może to właśnie z niego wzięła się Siona i kosmos będzie motywem kolejnego sezonu?

Rozgrywka

Łuporekiny nazywają się tak nie bez powodu. Mogą połykać przedmioty znajdujące się na brzegach zbiorników wodnych lub w wodzie. Gdy mają coś w pysku – świecą się na fioletowo bądź pomarańczowo, zależnie od łupu. Aby odzyskać przedmioty połknięte przez łuporekina, musimy go zabić.

W zrzutach i skrzyniach nie znajdziemy już wyrzutni rakiet. Nie oznacza to, że ten rodzaj broni został wycofany z rozgrywki. RPG-i posiadają teraz Maruderzy. Aby zdobyć rakietnice, należy zabić wspomniane boty, jednak nie zawsze posiadają one ten typ broni.

W artykule z nowościami sezonu pisałem o kapsułach wypadających z wyrw na niebie, które po rozbiciu spawnują Maruderów, czyli nowych wrogo nastawionych botów. Na spadających obiektach widnieje jakieś logo – być może jest to znaczek nowej frakcji, która chce opanować wyspę.