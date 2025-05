Fortnite Sezon 12 - Co nowego w karnecie bojowym?

Wstęp

Nowy sezon rozdziału 2 w Fortnite zawitał do nas już ponad pół miesiąca temu 20 lutego 2020 roku pod nazwą "Ściśle tajne". Nazwa ta nie została wykorzystana bez powodu, ponieważ w grze otrzymaliśmy m. in. tajne kryjówki, agentów i wiele innych elementów związanych ze szpiegostwem. Większość rozgrywki opiera się teraz nad eksplorowaniem całkiem nowych baz Alter i E.G.O., które to miały rozsypane po mapie obozy wojskowe w pierwszym sezonie drugiego rozdziału. W tym artykule postaram się krótko opisać nowości wprowadzone do karnetu bojowego na dwunasty sezon oraz powiem wam, według własnej opinii, czy warto jest go kupić.

Standardowo dzięki kupnie karnetu bojowego w sezonie 2 rozdziału 2 Fortnite otrzymujemy zastrzyk v-dolców co pewną ilość leveli. Zwykle jest to odstęp 5-10 poziomów, aby zdobyć 100 sztuk wirtualnej waluty. Twórcy Fortnite nie zrezygnowali jednak z darmowych v-dolców, które można otrzymać w karnecie bojowym bez jego kupna. Jest ich 300, podobnie jak w poprzednim sezonie i można je otrzymać kolejno za levele: 5, 63, 99. Kupując karnet bojowy za zdobycie wszystkich jego leveli możemy otrzymać aż 1500 v-dolców, czyli zwrócą nam się koszty karnetu (950 v-dolców) i zarobimy jeszcze dodatkowo 550 v-dolców, które możemy wykorzystać w późniejszym czasie np. na kupno skina dla postaci.Karnet bojowy w Fortnite Rozdział 2 Ściśle Tajne odblokowuje nam dostęp do aż 7 nowych postaci, którymi są kolejno: Maya, Agent Skórek, Brutus, Tntina, Miauśniak, Podniebna i Midas. Każdy z nich ma swoje 3 style: zwykły, duch i mrok. Te dwa ostatnie możemy odblokowywać wykonując misje, o których więcej napiszę w kategorii poniżej. Warto wspomnieć, że Midas z odblokowywaniem leveli powyżej poziomu 100 zamienia się powoli w złotą postać. W dodatku ma umiejętność zamieniania wszystkich rzeczy w złote.Duch i Mrok to pewnego rodzaju obozy, które wybieramy dla naszych postaci z karnetu bojowego. Co dwa tygodnie odblokowują nam się nowe misje, każda dotycząca innej postaci. Wykonując je możemy wybrać Duch lub Mrok, który zmieni styl danej postaci. W zwiastunie dwunastego sezonu została wspomniana możliwość wyboru tych dwóch stron i powiedziano, żeby wybrać dobrze, ponieważ może to odmienić losy wyspy. W pewnym sensie na wyspie zaszło już kilka zmian, ponieważ wyzwania Brutusa już się zakończyły. Wygląda na to, że najwięcej osób wybrało Mroczny styl tej postaci, ponieważ w Grocie, która jest siedzibą Brutusa, ten zmienił skina ze zwykłego na skin Mroku. Powiem wam, że ja sam wybrałem stronę mroku dla Brutusa i raczej nie zmienię zdania jeżeli chodzi o kolejne postacie - styl Mroku jest naprawdę ciekawy.Wspomniałem o 7 postaciach? Otóż były to postacie możliwe do odblokowania tylko poprzez zdobywanie leveli karnetu bojowego. Kupując jego ulepszenie zyskujemy też dostęp do wyzwań Deadpoola, które możemy wykonywać w jego tajnej skrytce znajdującej się za kratką wentylacyjną w zakładce "Karnet bojowy". Klikając komputer wyświetlają nam się z reguły proste wyzwania dotyczące np. znajdowania różnych rzeczy rozrzuconych po jego skrytce. Być może któreś wyzwania w końcu pomogą nam odblokować tę postać...Oczywiście oprócz tego kupując karnet mamy szansę na zgarnięcie kilku nowych emotek, tańców, graffiti i lotni, a także ekranów ładowania czy soundtracków. Jeżeli chodzi o te ostatnie to są one bardzo klimatyczne i serdecznie polecam poświęcić te kilkaset v-dolców chociażby dla nich, chociaż moim zdaniem to nie one są tu główną atrakcją.W zasadzie to czy kupicie karnet bojowy w nowym sezonie rozdziału 2 Fortnite zależy tylko od was, ale mimo wszystko chciałbym podać wam moją opinię. Uważam, że karnet bojowy w Fortnite Rozdział 2 Ściśle tajne na prawdę się opłaca chociażby ze względu na ciekawe postacie, szczególnie Midasa, który ma ciekawe umiejętności oraz sporą ilość zabawy chociażby z wyzwaniami z bojów różnych postaci z listy karnetu czy też Deadpoola.