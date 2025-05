Fortnite Save the world

Dzisiaj chciałbym omówić tryb ratowania świata w fortnite (dodaje 2 raz bo dodałem jeszcze parę wad oraz zalet także z góry przepraszam)

Save the world to pierwszy tryb wZostała wydana w formie wczesnego dostępu 25 lipca 2017 r. Gra ma motyw współpracy połączony z ratowaniem świata przed zombie zwanymi "pustakami". Jest to płatny tryb więc z założenia zachodzi pytanie czy naprawdę warto wydać te parę dyszek na grę, jakich wiele.Jednym z bardzo ciekawych aspektów jest sklep sezonowy, w którym możemy kupować nowych bohaterów oraz schematy do broni i pułapek a walutą są możliwe za pieniądze lub z misji vinder dolce oraz zdobywane za misje złoto.W grze oprócz pułapek i broni mamy także ocaleńców oraz obrońców:ocaleńcy w dobrym ułożeniu i w zależności od klasy rzadkości zwiększają nam moc.obrońcy to takie NPC którym można dać broń a oni będą pomagać nam w zwalczaniu hord zombiaków.Dzięki poziomowi mocy możemy ulepszać nasze schematy zwiększając im m. in obrażenia.Bohaterów dzielimy na 3 klasy;- Żołnierz (większe obrażenia z broni palnej)- Budowniczy (szybsze budowanie, mniejsze zużycie materiałów)- Ninja (podwójny skok, większe obrażenia z broni białej)A co więcej każda klasa postaci ma swoje umiejętności specjalne odblokowywane wraz z levelem danego bohatera.Ciekawym i oryginalny na swój sposób jest otwieranie skrzynek za vdolce w postaci piniat:wielką zaletą są liczne wydarzenia na Halloween, urodziny fortnite, gwiazdka itp. w których możemy zdobywać przedmioty dostępne tylko podczas tego eventu.Sama fabuła gry jest ciekawa jednak na dłuższą metę dość nużąca. wiele mini trybów jednak każdy polega na tym samym;ciągłym zabujaniu pustaków.Podsumowując:zalety:-duża liczba bohaterów-liczne eventy-duża ciągle zwiększająca się liczba broni-piniaty z przedmiotami-możliwość zarabiania vdolców-zdobywanie nagród przez codzienne logowaniewady;-nużące zabijanie pustaków-dodawanie drużyny (często nie dodaje nam nikogo)- gra z randomami (często na pojedynku zostajemy sami a nasza drużyna biega po drugiej stronie mapy)wadą a dla niektórych zaletą jest długość misji np. obrony balonu meteorologicznego trwa razem ze spadkiem trwa ok.20min dla niektórych dużo a dla innych mało.Ja sam kupiłem ratowanie świata podczas przeceny w tamtym roku i wydałem niecałe 50zł czy to dużo ciężko powiedzieć.Jeśli macie czas i chcecie zdobyć trochę vdolców zamiast kupować ich w sklepie to naprawdę warto. Gra ma wiele zalet ale też wiele wad dlatego wybór należy do was.przepraszam bardzo za ten spam kropkami :(