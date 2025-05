Fortnite Rozdział 2 Ściśle Tajne - Co nowego?

Wstęp

Sezon 2 Rozdziału 2 w Fortnite wystartował 20 lutego 2020 pod nazwą "Ściśle Tajne". Chociaż spekulacje graczy mówiły o tym, że tama nieopodal Szuwarów pęknie, a elektrownia w Kurzących Kominach wybuchnie, żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Nie oznacza to jednak, że nie zaszły żadne zmiany w wyglądzie wyspy, ponieważ jest ich całkiem sporo. Zmiany dokonano także w paru miejscach menu gry. W tym artykule opiszę wszystkie nowości, które doszły w Sezonie 2 Rozdziału 2 Fortnite'a.

Na wyspie pojawiło się mnóstwo nowych lokacji, które nie są punktami orientacyjnymi, a dosyć sporymi strukturami oznaczonymi nazwami na mapie. Pierwsza z nich umieszczona jest w centrum wyspy - na niegdyś niewielkim fragmencie ziemi oddzielonym rzekami od reszty lądu, na którym znajdował się dom. Teraz stoi tam ogromna struktura - Agencja (ang. The Agency). Znajdziemy tam masę skrzynek, a także kilka innych smaczków, o których opowiem w dalszej części artykułu. Kolejną miejscówką jest Platforma Wydobywcza (ang. The Rig). Znajduje się ona nieopodal Siorbanych Szuwarów, na wodzie. Tam również czekają nas podobne niespodzianki jak w Agencji. Obok Kurzących Kominów znajdziemy również Jacht (ang. The Yacht), a między Sklepową Sadybą a Paskudną Przystanią możemy zauważyć Grotę (ang. The Grotto). Kawałek od Potnych Piasków, na archipelagu, znajdziemy również Rekina (ang. "The Shark") Oprócz tych lokacji pojawiają się także mniejsze posterunki E.G.O. porozrzucane po mapie, przypominające Agencję, jednak w mniejszej wersji.We wszystkich wymienionych wcześniej miejscówkach znajduje się masa złotych skrzynek i tych pilnowanych przez nowe boty - strażników - którzy bronią każdej nowej struktury, a także kilku starszych miejscówek, np. Przyjemnego Parku. Posiadają oni przeważnie nowe bronie, m. in. miniguny i ciężkie karabiny szturmowe. Noszą przy sobie karty dostępu, które pozwolą nam na dostanie się do ciężko dostępnych miejsc w nowych strukturach. Najpotężniejsze bronie posiadają jednak szefowie, którzy są najgroźniejszymi botami w nowych strukturach.Dodano nowe bronie, o których wspomniałem już wcześniej oraz m. in. miny czy też nowe granaty.Oczywiście jak nowy sezon to i nowy karnet bojowy. W związku z wprowadzeniem nowej fabuły do gry związanej ze szpiegami, agencjami, itp. część menu "Karnet Bojowy" również przeszła ogromne zmiany. Wchodząc w menu Karnetu Bojowego ukazuje nam się pomieszczenie z ogromną mapą 3D na środku, siedzącymi dookoła niej nowymi postaciami i tajemniczymi przejściami w tle. Zaczynając od lewej strony - widnieje tam tablica z doczepioną mapą wyspy i kartkami z misjami. Misje możemy oczywiście zastąpić, podobnie jak w poprzednim sezonie. Klikając w stół z mapą otworzy nam się widok na nią z góry. Zobaczymy tam misje, które możemy wykonać oraz miejsca, które są nam potrzebne by je zaliczyć, np. misję "Zadaj obrażenia pomagierom" możemy wykonać na Platformie Wiertniczej czy też w Agencji. Przechodząc do tła - po lewej stronie widzimy drzwi, które podpisane są "Agenci". Klikając na nie wchodzimy do pomieszczenia, w którym znajduje się spis dostępnych agentów (nowych postaci) oraz czas, po którym będą one dostępne do zdobycia. Oczywiście aby otrzymać nowe postacie trzeba się wysilić i wykonywać misje. Nowe postacie noszą nazwy: Agent Skórek, Brutus, Tntina, Miauśniak, Podniebna i wyczekiwany przez wiele osób Midas. Każda z postaci ma ciekawe bonusy, których odkrycie zostawiam dla was. Kolejne drzwi prowadzą do listy przedmiotów z Karnetu Bojowego, którego część już wymieniłem. Wspomnę tylko, że w nowym karnecie pojawiają się także nowe kilofy, emotki i standardowo 1500 v-dolców do zdobycia. Po prawej stronie znajdują się drzwi prowadzące do Skarbca Ulepszeń, gdzie możemy zmienić ubiór naszej postaci.Pojawiają się także dwie rywalizujące ze sobą agencje, które na chwilę obecną są zablokowane. Jak zostało to powiedziane w filmiku wprowadzającym do nowego karnetu bojowego "Dokonaj dobrego wyboru", co może oznaczać, że jedna z agencji, która okaże się najlepsza (nie wiadomo jeszcze pod jakim względem) otrzyma jakąś specjalną nagrodę.